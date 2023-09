Novi rat na pragu Europe: Zaratile dvije euroazijske zemlje, odjekuju sirene za uzbunu

Sirene za zračnu opasnost odjeknule su u utorak u glavnom gradu Armenije.

Naime, Ministarstvo obrane Azerbajdžana objavilo je kako je pokrenulo akciju u regiji Nagorno-Karabah, koja je pod kontrolom Armenije.

Riječ je o regiji koja je niz godina predmet spora i sukoba između dviju zemalja te su oko nje ratovali već dva puta.

Prijavljeno je da je jedanaest azerbajdžanskih policajaca i civila ubijeno u eksploziji mine i još jednom incidentu.

U glavnom gradu Karabaha odjeknule su sirene zračne opasnosti.

Ove dvije euroazijske zemlje, Azerbajdžan i Armenija, već su dva puta zaratili zbog Nagorno-Karabaha, prvi put ranih 1990-ih nakon raspada Sovjetskog Saveza i ponovno 2020. godine. Od prosinca Azerbajdžan de facto blokira jedini put u enklavu iz Armenije, poznat kao Lachinski koridor.

⚡️BREAKING: The Azerbaijani Defence Ministry announced the beginning of anti-terrorist measures in #Karabakh “to restore constitutional order.” pic.twitter.com/XCpziUiXnn









