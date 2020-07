NOVI PROBLEMI ZA TODORIĆA! Što se događa s opsežnom istragom?

Novi sumnjivi potezi koje su nedavno raščlanili tužitelji u aferi Agrokor, povezuju se s bivšom predsjednicom Uprave Ljerkom Puljić, ali i sa nekadašnjim čllanom uprave Mislavom Galićem te Ivanom Todorićem koji je bio predsjednik NO Agrokora d.d.

Radi se o optužbama koje datiraju s početka 2013. godine kada je Todorić kupio paket povlaštenih dionica Agrokora od Europske banke za obnovu i razvoj. Riječ je o sto milijuna eura koje je prema istražiteljima izvukao preko svojeg nekadašnjeg koncerna. U tom procesu pomagali su mu suradnici koji su od ranije pod istragom. Da bi prikazao kako koncern uredno posluje, u travnju 2014. Puljić i financijski direktor koncerna Tomislav Lučić u ime Agrokora sklapaju ugovor o osiguranju novčane tražbine, pa kao zalog za kredit upisuju hipoteku na Kulmerove dvore.

Godinu dana nakon toga Galić i Hrvoje Balent ovjeravaju prijedlog za brisanje zabilježbe, a to su navodno učinili znajući da Todorić nije podmirio dugovanja prema vlastitom koncernu. Šteta koja je time počinjena iznosi sto milijuna eura, ali tu manevri nisu stali, nakon što je zabilježba uklonjena s dvorca u kojem živi, Ivica Todorić Kulmerove dvore daruje svojoj djeci, no sam Todorić uspio je dokazati da Agrokor nije bio u financijskim problemima kada je on dvorac darovao svojoj djeci. Ipak, u aferi Agrokor tužitelji smatraju da je Todorić iz vlastite tvrtke izvukao 1,2 milijarde kuna, dok je financijska izvješća lažirao još od 2006. godine, a nedavno je u ovom glavnom predmetu afere Agrokor istraga i službeno dovršena.