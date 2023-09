Novi preokret u slučaju Buntić: ‘Žalba je uložena zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Denis Buntić pušten na slobodu, zatražen je pritvor za bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca. Tužiteljstvo Zapadnohercegovačke županije podnijelo je žalbu na odluku Općinskog suda u Ljubuškom da ga se pusti na slobodu uz mjeru zabrane približavanja žrtvi jer smatraju da bi mogao utjecati na svjedoke, ometati kazneni postupak, ali i ponoviti kaznena djela koja mu se stavljaju na teret.

“Žalba je uložena zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Općinski sud u Ljubuškom, s obzirom na to da je postupak hitan, odlučit će o žalbi Tužiteljstva”, rekao je tužitelj županijskog tužiteljstva Josip Aničić.

Dodao je i da, ako je istina da njegova majka radi na Općinskom sudu u Ljubuškom, Općinski sud u Ljubuškom može od neposredno višeg suda Županijskog suda u Širokom Brijegu zatražiti da se prenese nadležnost da postupa neki drugi, eventualno Općinski sud u Širokom Brijegu po tom predmetu.

Podsjetimo, supruga bivšeg rukometaša Klara Buntić za medije je rekla kako Denisovo nasilje trpi već pet godina i strahuje za svoj život.

‘Završit ću kao ona žena iz Gradačca’

“Meni je jako teško razgovarati o ovome svemu, u šoku sam, apsolutnom šoku. Teško mi je, s emocijom prolazim kroz to sve, ipak je moj suprug. Nasilja je, nažalost, oduvijek bilo, ali nikad kao u ovom intenzitetu zadnjih godina. Veći dio nasilja se dogodio i kad sam bila u drugom stanju, završila sam na prijevremenom porođaju, sve je, srećom, prošlo u redu”, rekla je ovih dana.

“Pretukao me pred devetomjesečnim djetetom, snimila sam kako me udara i prijeti da će me ubiti. Policija mu je pronašla arsenal ilegalnog oružja. I ipak je pušten za manje od 48 sati, nije mu izrečen ni pritvor, samo mjera zabrane prilaska. Završit ću kao ona žena iz Gradačca, osjećam to. Najviše od svega se bojim za život svojeg djeteta. Policija i sud nisu učinili ništa da nas zaštite, upravo suprotno. Bojim se da će mu tek sad skroz narasti krila jer mu se nije dogodilo ništa i da neće stati. Javnost je naša jedina zaštita”, rekla je Klara za Jutarnji čijoj je novinarki predala audio snimku nasilja koje je preživjela u petak, kad ju je uz krevetić njihovog 9-mjesečnog djeteta divljački napao suprug.