NOVI POTRES U VLADI! Povjerenstvo za sukob interesa pokreće postupak protiv premijera i četvero ministara

Autor: Dnevno

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnika pokrenulo je danas postupak protiv premijera Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića te bivših ministara Tomislava Tolušića, Nade Murganić i Lovre Kuščevića, prenosi Večernji list.

Postupak je pokrenut jer Povjerenstvo nije od nadležnih ministarstava ni od Vlade dobilo dokumentaciju koja bi potvrdila da je stranačko izaslanstvo na kongres Europske pučke stranke u Helsinkiju u studenome prošle godine putovalo o HDZ-ovu, a ne o državnom trošku. Podsjetimo, kongres europučana održavao se istodobno kada je u bilateralnom posjetu Finskoj bio i Andrej Plenković, koji je također sudjelovao u skupu EPP-a.

Iz Vlade su tvrdili kako su u Helsinkiju boravili o trošku stranke te da za to nisu naplatili dnevnice, no te tvrdnje nikada nisu potkrijepili dokumentima, prije svega putnim nalozima. Stoga je pokrenut postupak i protiv četvero ministara. Pitanje o putnim nalozima Povjerenstvo je uputilo i HDZ-u, no kako stranke nisu tijela javne vlasti, nisu dužne odgovarati na upite Povjerenstva. Postupak nije pokrenut protiv predsjednika i potpredsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i Željka Reinera, jer je iz Ureda za zajedničke poslove Vlade i Sabora Povjerenstvu odgovoreno da njih dvojica nisu pisali putne naloge.