NOVI POTRES U HRVATSKOJ! Osjetili su ga Petrinjci, a i Zagreb se zaljuljao: ‘Bum, tras’

U Hrvatskoj se i dalje s vremena na vrijeme osjeti podrhtavanje tla od popratnih potresa nakon što su dva velika pogodila Zagreb i Banovinu.

Srećom, nije ni blizu kao u stradaloj Turskoj i Siriji, ali podrhtavanje iz dubina zemlje nikada nije ugodno osjetiti.

Prema EMSC-u tako je zabilježen novi slab potres magnitude 1,4 po Richteru.

Potres se dogodio na udaljenosti 33 km od Zagreba i 20 km od Velike Gorice.

Epicentar je, pokazuju mjerni instrumenti, bio na dubini od 18 kilometara.

Prema malom broju komentara korisnika EMSC-a, bio je jako slab. ‘Bum tras, baš se čulo. Ali naviknuti smo, kamilica’, jedan je komentar osobe iz Petrinje koja ga je ovoga jutra osjetila.

🔔#Earthquake (#potres) M1.4 occurred 24 km W of #Sisak (#Croatia) 4 min ago (local time 09:18:32).

