NOVI POTRES PREKINUO VEČER: ‘Dugo ga nije bilo! Opet ispočetka strah i užas’

Novi slab potres pogodio je Hrvatsku u ponedjeljak navečer.

Europsko-mediteranski seizmički centar (EMSC) objavio je da je potres magnitude 2.4 pogodio okolicu Zagreba oko 22:20 sati u ponedjeljak. Kasnije je procjena EMSC-a bila 2.7 i čini se kako je epicentar bio bliže Petrinji.

Epicentar potresa bio je oko 24 kilometra sjeverno od Zagreba.

“Dugo ga nije bilo je*eno bome. Jako blizu”, napisao je netko iz Petrinje. Ljudi su javljali kako su se tresli kontejneri.

“Jak zvuk eksplozije, zatreslo, cijela kuća se pomakla, zaškripala..užasno i neugodno i opet iz početka strah i užas”, napisao je također netko iz Petrinje.

Jedan građanin napisao je kako je bio sigurno jači od onoga što je javljeno.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 10 km W of #Sisak (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/fNBmQ5RSNR

— EMSC (@LastQuake) December 13, 2021