NOVI POTRES POGODIO ZAGREB Građani zasuli EMSC s komentarima

U nedjelju navečer, nešto prije 23 sata i 30 minuta potres je zatresao zagrebačko područje.

Radilo se o potresu jačine 1.2 stupnja po Richteru, a brojne Zagrepčane probudio je iz sna u kojem su se u tom trenutku nalazili.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5w1CT pic.twitter.com/URodbxE9bQ

— EMSC (@LastQuake) August 2, 2020