NOVI POTRES POGODIO BANOVINU! ‘GLASAN UDAR, JEDVA SMO IZAŠLI’: Strašno se treslo! Građani se javljaju sa svih strana

Područje Banovine upravo je pogodio snažan potres jačine 4.6 po Richteru.

Kako nam javlja naša čitateljica, potres je bio zaista snažan. “Strašno sam se prepala, imala sam osjećaj kao kada je bio prošli”, ispričala nam je uznemirena stanovnica Petrinje.

“Trajanje preko 11 sekundi ,oscilacije u jačini 3 vrha jača podrhtavanja za vrijeme trajanja”, napisao je svjedok.

“Stvarno užasan osjećaj jedva smo izašli epicentar nam je sve bliži i bliži”, napisala je uznemirena svjedokinja.

“Jedan građanin napisao je kako je bilo riječ o “glasnom udaru”.

Svi javljaju kako je ljuljanje dugo trajalo.

M4.6 #earthquake (#potres) strikes 66 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/YHNUYPtT0S

— EMSC (@LastQuake) April 6, 2021