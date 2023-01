NOVI POTRES KOD SISKA! Osjetio se i na području Petrinje: ‘Kratak udar sa podrhtavanjem’

Novi potres pogodio je sisačko područje u četvrtak u 17.30 sati. Kako navodi servis EMSC, potres je bio magnitude 3.5 s epicentrom dva kilometara od Popovače.

Na stranicama servisa brojni su građani podijelili da su osjetili potres.

⚠Preliminary info: M3.5 #earthquake (#zemljotres, #potres) about 30 km NE of Velika Kladuša (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 17:30:17). Updates at:

— EMSC (@LastQuake) January 19, 2023