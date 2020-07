NOVI POGLED NA ARKANOVO UBOJSTVO: Dokumenti stranih tajnih službi otkrivaju da je iza svega postojao plan

Autor: D.R.

Premda je od ubojstva Željka Ražnatovića Arkana prošlo punih 20 godina, on se i dalje ne skida s naslovnica srpskih portala.

Sada su se raspisali o ‘razlogu zbog kojeg je ubijen’, a pozivaju se na ‘neimenovane navode stranih službi’, ma što bi ta formulacija trebala značiti.

A oni su za smrt kriminalca i ratnog zločinca okrivili ni manje ni više nego ‘amatere’ i ‘ulizice’ koji su okruživali Arkana.

Tako pišu da je za Arkanovu sigurnost tijekom 90-ih godina brinulo između 20 i 30 vrsnih profesionalaca, no njih su prema ‘tajnom planu’ uklanjanale ‘državne strukture’ i članovi rivalnih opcija unutar srpskog podzemlja.

“Arkanovi najbliži prijatelji i suradnici su tijekom devedesetih godina uklanjani da bi se on oslabio. Umjesto iskrenih prijatelja pojavljivali su se neki novi koji su mu laskali, ali su znali pobjeći kada je teško. Međutim, najgore je bilo kada je riječ o osiguranju jer su tu odjednom počele dolaziti osobe bez iskustva i osjećaja za opasnost. Svi oni su uvjeravali Arkana da je siguran i da nema zbog čega brinuti. Mnogi su ga tapšali po ramenu. Sve to je kod njega izazvalo lažan osjećaj sigurnosti, opustio se. Takav odnos ljudi oko njega, doveo je do njegovog ubojstva u ‘Interkontinentalu’ 2000. godine”, stoji u navodima ‘neimenovanih’ stranih službi.

Kakvo je Arkan nekad imao osiguranje govori i podatak je imao čovjeka koji je svakog dana, do najsitnijih detalja, planirao put kojim će se kretati i on i njegova obitelj.

Arkan je ubijen 15. siječnja 2000. godine, zajedno sa svojim kolegama Draganom Garićem i Milenkom Mandićem, a ubojica je bio bivši policajac Dobrosav Gavrić koji je Arkanu ispalio tri metka u potiljak.