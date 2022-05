NOVI NAPAD U SAD-u: U pucnjavi ubijeno više ljudi, napadač je na sebi imao vojničku opremu i pancirku

Osam osoba je ubijeno, nakon što je naoružan napadač u subotu poslijepodne ušao u trgovinu u američkom gradu Buffalu, u saveznoj državi New York i počeo pucati po ljudima.

Napadač je ušao u trgovinu oko 14.30 sati po lokalnom vremenu i pucao u osam ljudi. Sedam ljudi je preminulo, uključujući i napadača, napominju vlasti. Osma ozlijeđena osoba je u kritičnom stanju, javlja NBC.

Međutim, lokalna policija je na svom Twitter profilu objavila da je napadač uhićen.

Izvori navode da je napadač u trgovinu ušao naoružan puškom te da je nosio vojničku opremu i pancirku. Građani koji su bili u blizini zamoljeni su da izbjegavaju to područje. Policija je zatvorila cijelo područje.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

