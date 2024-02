Novi napad na pravoslavnu crkvu u Bjelovaru: Netko je provalio u parohijski stan

Autor: I.G.

Nakon što su na pravoslavnoj crkvi Sv. Trojice u središtu Bjelovara nedavno osvanuli ustaški grafiti, spomenuta crkva ponovno se našla na udaru vandala. Naime, netko je u subotu provalio u parohijski stan u kojem živi paroh Stefan Maksimović s obitelji.

Kako navodi paroh Stefan Maksimović, iz parohijskog stana je nestao novac i obiteljski nakit, a o svemu je uredno obaviještena i policija.

“Bjelovar je multikulturalni i tolerantan grad koji poštuje sve vjere i nacije. Zato se iskreno nadamo da će policija čim prije riješiti ova oba sramotna slučaja, a mi ćemo potom objaviti imena počinitelja s punim imenima i prezimenima. U ovim trenucima možemo samo pokušati zamisliti kako se obitelj Maksimović osjeća”, poručili su s portala Bjelovar live.

‘Više se ne osjećamo sigurno’

“Draga braćo i sestre, nažalost opet nam se dogodio nemio događaj. Naime, parohijski dom Srpske Pravoslavne Crkve u Bjelovaru u kojem živi sveštenik, otac Stefan Maksimović sa svojom porodicom je juče provaljen. Jedan počinilac ili više njih su ušli u kuću isprevrtali naše stvari i uzeli veću količinu novca, kao i sav nakit našeg djeteta”.

“Ovaj nemio događaj desio se samo dva mjeseca nakon što je hram uzurpiran ustaškim i nacističkim simbolima. Iz tih razloga se više u ovom gradu ne osjećamo sigurno, niti dobrodošlo, iako smo mi kao pojedinci pružili ljubav i gostoprimstvo svakom našem sugrađaninu. Bjelovarska policija koja nije riješila slučaj povodom ispisivanja grafita na hramu sv. Trojice u Bjelovaru, obaviještena je i o ovom slučaju, izvršen je kriminalistički uviđaj i ovaj put, iako malo optimistični očekujemo konkretne korake”, objavila je obitelj Maksimoviċ.

















Podsjetimo, u prosincu su građani Bjelovara bili zgroženi nakon što su primijetili neonacistička obilježja i znakovlje na pročelju Pravoslavne crkve svete Trojice.

Na crkvenom zdanju istaknuti su natpis “ZA DOM SPREMNI” i brojevi 14/88, koji su poznati kao simboli u neonacističkim krugovima. Posebno je uznemirujuća numerološka kombinacija brojeva, gdje 14 označava slogan od četrnaest riječi “We must secure the existence of our people and a future for white children” (“Moramo osigurati budućnost naših ljudi i budućnost za bijelu djecu”) Davida Lanea, pripadnika rasističke organizacije The Order, dok broj 88 predstavlja izraz “Heil Hitler”, pri čemu 8 simbolizira osmo slovo engleske abecede – “H”.