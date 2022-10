NOVI NAPAD NA POSRNULOG SVEĆENIKA! Ogorčeni Slavonci u domišljatoj akciji protiv pohotnog župnika: Od ovog udarca će se teško oporaviti

Autor: D.V

Seks afera u malenom slavonskom mjestu Sikirevci dobila je “neočekivani” nastavak. Nakon što je Hrvatsku obišla vijest da je župnik Stjepan Šumanovac udanim mještankama slao neprikladne poruke i govorio im da ih “ne gleda kao svećenik nego kao muškarac”, netko je diljem mjestašca uz granicu s BiH postavio plakate s likom posrnulog “božjeg čovjeka” uz natpis: “Seksualni razvratničke. Odlazi! Vrati pare!”.

Fotografije plakata objavio je portal brodska.stvarnost.hr, no ime autora još uvijek nije poznato.

Ako je nekome promaklo, kaos je izbio nakon što sikirevački poduzetnik (47) na svom Facebook profilu javno raskrinkao župnika, pokazavši kakve je poruke razmjenjivao s njegovom suprugom (44).





Trebao je biti premješten?

Nakon toga javna tajna pokrenula je novi val negodovanja, a jedan od mještana nam je rekao da je sve što se o župniku priča istina.

“Svi to znaju, samo što je sada tek izašlo u javnost. I ne radi se samo o jednoj ženi, ima on više njih kojima je slao i s kojima je razmjenjivao poruke te s kojima se nalazio. Velečasni je vrlo kontroverzan tip”, ispričao nam je i otkrio da je navodno ove godine trebao biti premješten, međutim, to se nije dogodilo.

No to nije sve. Doznali smo da žene nisu jedini grijeh posrnulog svećenika. Mještani su ogorčeni i radi njegovih afera financijske prirode pa spominju pronevjere novca s računa župe, ali i humanitarne pomoći skupljene za poplavljenu župu u Bosanskom Šamcu.

Epilog toga treba se utvrditi na sudu, što će ovisiti o tome hoće li kaznena prijava protiv posrnulog svećenika biti prihvaćena.