NOVI NAPAD NA ODESU, IMA MRTVIH: Rusija u zadnji trenutak izbjegla bankrot

Nove satelitske snimke Maxara pokazuju kako je čeličana Azovstal u Mariupolju pretrpjela ogromnu štetu nakon ruskih raketnih udara. Danas se očekuje nastavak evakuacije civila iz Mariupolja. Kod Belgoroda, regije u Rusiji koja graniči s Ukrajinom, došlo je do velikog požara u vojnom postrojenju, a u regiji Kursk je srušen željeznički most. Rusija je objavila video na kojem se vidi kako koristi podmornicu u Crnom moru za napade krstarećim raketama na Ukrajinu. Ministri energetike zemalja EU će danas održati hitan sastanak jer je Rusija prošlog tjedna prestala isporučivati plin Poljskoj i Bugarskoj te prijeti da će to napraviti i ostalim zemljama koje odbiju plaćati za ruski plin u rubljima.

19:20 Rusija u zadnji trenutak izbjegla bankrot

Rusija je u posljednji trenutak izbjegla službeni bankrot plativši dospjeli dug u dolarima, nakon što je tvrdila da će ga platiti u rubljima zbog toga što joj je onemogućeno plaćanje u dolarima. Nastavak je to duge sage o državnom dugu Rusije, od prvih dana invazije na Ukrajinu i uvedenih sankcija. U petak 29. travnja, nekoliko dana prije isteka roka u kojem je morala platiti oko pola milijarde duga u dolarima, a da bi izbjegla službeni bankrot, plaćen je cjelokupni dotadašnji dospjeli dug. Time se nastavlja priča o tome kako će i hoće li Rusija platiti dug.

19:05 Broj civila ubijenih u Ukrajini viši od 3000

Ured UN-a za ljudska prava (OHCHR) rekao je u ponedjeljak da je broj civila ubijenih u Ukrajini od početka ruske invazije 24. veljače prešao 3000.

19:00 Njemačka vlada spremna za momentalnu zabranu uvoza nafte iz Rusije

Njemački ministar financija Christian Lindner i ministar gospodarstva Robert Habeck poručili su da je njemačka vlada spremna za momentalnu zabranu uvoza nafte iz Rusije. No, kada je u pitanju ruski plin, o kojem je Njemačka puno više ovisna, takvih poruka nije bilo.

18:30 Finska će se prijaviti za članstvo u NATO-u već 12. svibnja?

Finske novine Iltalehti pišu da će se Finska prijaviti za članstvo u NATO-u već 12. svibnja ove godine. Riječ je o zemlji koja se dosad vodila politikom neutralnosti, a koja s Rusijom dijeli više od 1300 km dugu granicu.





18:00 Novi napad na Odesu

Novi raketni napad izvršen je na Odesu, poručio je guverner te oblasti. Prema prvim informacijama, ima i mrtvih i ranjenih u napadu.

17:00 Evakuacija preostalih civila iz Mariupolja kasni









Evakuacija preostalih civila iz Mariupolja kasni i za sada nije poznato što je razlog blokade konvoja, prenosi Reuters. U kompleksu čeličane Azovstal i dalje je zarobljeno više stotina ljudi.

15:30 Izrael je osudio izjavu ruskog ministra Lavrova

Izrael je osudio izjavu ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova koji je sugerirao da je Adolf Hitler imao židovske korijene. Izraelski ministar vanjskih poslova Yair Lapid zatražio je ispriku od Lavrova i pozvao ruskog veleposlanika na razgovor. Ruski šef diplomacije kontroverznu izjavu dao je u nedjelju za talijansku televiziju. Izraelski ministar rekao je da je tvrdnja da je Hitler bio židovskog porijekla kao da se kaže da su Židovi počinili zločine same nad sobom. Optužbu da su Židovi antisemiti prozvao je “najnižom razinom rasizma”. Lavrov je tijekom razgovora s talijanskom televizijom Rete 4 upitan kako Rusija može reći da će “denacificirati” Ukrajinu kad je njezin predsjednik Volodimir Zelenski Židov. “Kad kažu ‘kakva je to nacifikacija ako smo Židovi’, ja mislim da je i Hitler imao židovske korijene, pa to ništa ne znači”, kazao je Lavrov. “Već dugo čujemo mudre Židove koji govore kako su najveći antisemiti upravo sami Židovi”, dodao je ruski ministar.









14:45 Rusi ukrali poljoprivredne strojeve, Ukrajinci ih onesposobili

Ruske snage su nakon osvajanja Melitopolja ukrale poljoprivredne strojeve i poslale ih uglavnom u Čečeniju. Riječ je o 27 poljoprivrednih strojeva, uključujući kombajne. CNN javlja kako su ruske snage bile razočarane kada su shvatili da strojeve ne mogu uključiti. Naime, njihov rade je onemogućen daljinskim upravljanjem. GPS uređaju pokazuju da se oprema sada nalazi na farmi u blizini Groznog, glavnog grada Čečenije, piše Sky News.

14:00 Finska odustala od projekta nuklearke s Rusijom

Finski konzorcij Fennovoima u ponedjeljak je objavio da je poništio ugovor s ruskom državnom tvrtkom Rosatom o izgradnji nuklearne elektrane u Finskoj, navevši kašnjenja i povećani rizik zbog rata u Ukrajini. Nakon nekoliko mjeseci neizvjesnosti, ovom objavom konačno je poznata sudbina planirane elektrane na finskom rtu Hanhikivi, projekta koji je od početka imao političku dimenziju. Fennovoima je objavila kako je poništila ugovor zbog „značajnog kašnjenja i neuspjeha u provedbi projekta“ za koje je odgovoran RAOS Project, finska podružnica Rosatoma. „Rat u Ukrajini povećao je rizike projekta. RAOS nije uspio u ublažavanju tih rizika“, dodao je konzorcij.

Elektranu Hanhikivi naručila je Fennovoima, konzorcij sačinjen od finskih dionika, uključujući tvrtke Outokumpu, Fortum i SSAB. Finske kompanije imale su dvije trećine vlasništva, a ostatak je pripadao RAOS-u. Sudbina nuklearke bila je nejasna od početka ruskog napada na Ukrajinu 24. veljače, a posljednja građevinska dozvola trebala je biti izdana do kraja ove godine. Finski ministar gospodarstva Mika Lintila je od početka ruske invazije ponavljao da je „apsolutno nemoguće“ da vlada sad izda posljednju dozvolu. Uprava Fennovoime objavila je da je prerano razmatrati buduće korake te hoće li tražiti nove partnere za projekt. Njegova cijena procijenjena je na 7,5 milijardi eura, a konzorcij je već potrošio između 600 i 700 milijuna eura.

13:30 ‘Nevjerojatna nesposobnost’ stoji iza smrti ruskih vojnih čelnika

Bivši zapovjednik NATO-a kaže da je gubitak najviših ruskih časnika bez presedana rezultat “nevjerojatne nesposobnosti vojske”. U razgovoru za američku radio postaju WABC 770 AM u nedjelju, admiral James Stavridis ocijenio je napore ruske vojske u Ukrajini “do sada lošim učinkom”, tvrdeći da su izgubili najmanje desetak najviših generala u posljednja dva mjeseca. Bivši vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a za Europu kritizirao je Rusiju zbog “masakriranja” ukrajinskih civila i počinjenja ratnih zločina tijekom svoje “ilegalne invazije na susjeda”. Stavridis kaže da nije vidio tako značajan gubitak vojnih generala tijekom sukoba u cijeloj modernoj povijesti. Rusija je tijekom rata izgubila niz svojih najviših časnika. Načelnik vojnog stožera, Valery Gerasimov, navodno je sam otputovao na crtu bojišnice tijekom prošlog tjedna, a izvješća tvrde da je tada evakuiran iz bitke u Harkovu jučer.

12:10 Ukrajina objavila procjene ruskih gubitaka.

Ukrajinci su objavili svoje procjene ruskih gubitaka. Navode da je od početka rata poginulo 23.800 vojnika, uništeno je 1048 tenkova, 2519 oklopnih vozila, 194 aviona i 155 helikoptera.

Information on Russian invasion Losses of the Russian armed forces in Ukraine, May 2 pic.twitter.com/lqTuJSHISn — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 2, 2022

13:00 Ruski Boljšoj teatar otkazuje predstave koje su režirala dvojica redatelja koji su se izjasnili protiv ruske invazije na Ukrajinu

U nedjelju je vrhunsko rusko kazalište objavilo da će zamijeniti tri izvedbe baleta Nurejeva u režiji Kirila Serebrenjikova produkcijom baleta Arama Khachaturiana, ‘Spartak’ .Umjesto “Don Pasqualea”, komične opere Gaetana Donizettija u režiji Timofeya Kulyabina, publika će ovog tjedna vidjeti produkciju Sevilljskog brijača Gioachina Rossinija. Boljšoj nije naveo razloge za otkazivanje.

12:45 Izvješće: Ruska raketa pogodila je strateški važan most u Odesi

Ruska raketa pogodila je most preko ušća Dnjestra u regiji Odesa na jugozapadu Ukrajine, prema lokalnim dužnosnicima. Sergej Bratčuk, glasnogovornik regionalne uprave Odese, izvijestio je o napadu u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, ali nije dao više detalja. Most, koji su ruske snage već dva puta pogodile, predstavlja jedinu cestovnu i željezničku vezu na ukrajinskom teritoriju s velikim južnim dijelom regije Odesa. To je dio jedine željezničke rute koja je u potpunosti pod kontrolom Ukrajine do ukrajinskih luka na Dunavu, koju Kijev smatra obećavajućom rutom za izvoz u situaciji kada su crnomorske luke blokirane.

12:00 Rusi nastavili bombardirati Azovstal čim su autobusi s civilima napustili kompleks

Operacija izvlačenja civila iz razrušenog Mariupolja provodila se u ponedjeljak, ali su stotine ljudi ostale zarobljene u čeličani Azovstal, posljednjem uporištu otpora ruskoj opsadi. Autobusi s civilima iz Mariupolja napustili su grad u ponedjeljak ujutro, rekao je pomoćnik gradonačelnika, no ne radi se o onima iz čeličane. Onima koji su zaglavili u Azovstalu ponestaje voda, hrana i lijekovi pod opsadom ruskih snaga. “Ova situacija je postala znak prave humanitarne katastrofe”, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Rusija je nastavila granatirati Azovstal u nedjelju čim su autobusi koji su evakuirali civile napustili industrijski kompleks, rekao je u ponedjeljak pomoćnik gradonačelnika.

11:45 Rusija: U zračnoj borbi smo srušili ukrajinski MiG-29

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je ruski borbeni avion tijekom zračne borbe iznad istočne regije Donjeck srušio ukrajinski MiG-29. Na press konferenciji je glasnogovornik ruske vojske rekao i da je ruska protuzračna obrana uništila dva projektila tipa Točka-U iznad Luhanska te projektil tipa Smerč iznad Donjecka. Ruske snage su pogodile 38 vojnih meta u Ukrajini uključujući skladišta oružja, tvrdi ruska vojska.

11:30 EU bi mogao ponuditi Mađarskoj i Slovačkoj izuzeće iz embarga na rusku naftu

Europska komisija mogla bi poštedjeti Mađarsku i Slovačku embarga na uvoz ruske nafte koji je u pripremi, rekla su u ponedjeljak dva europska dužnosnika. Komisija bi u utorak trebala finalizirati novi, šesti paket sankcija Rusiji zbog napada na Ukrajinu koji će uključivati zabranu kupnje ruske nafte jer je izvoz nafte jedan od glavnih izvora ruskih prihoda. Mađarska, koja jako ovisi o ruskoj nafti, opetovano poručuje da neće pristati na sankcije energetskom sektoru. Slovačka je također jedna od država članica EU-a koje najviše ovise o ruskim fosilnim gorivima.

Komisija bi stoga mogla ponuditi Slovačkoj i Mađarskoj “izuzeće ili dugo prijelazno razdoblje”, rekao je jedan dužnosnik. Embargo na naftu vjerojatno će ionako biti uveden postupno i najvjerojatnije će u cijelosti stupiti na snagu tek od početka iduće godine, rekli su dužnosnici. Paket će biti predstavljen veleposlanicima država članica EU-a u srijedu.

11:00 Izrael osuđuje Lavrovljevo “skandalozno” krivotvorenje povijesti

Izrael je u ponedjeljak osudio ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova jer je sugerirao da nacistički vođa Adolf Hitler ima židovske korijene i zatražio ispriku od Moskve. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na red ruskog veleposlanika u Izraelu. Lavrov je branio “denacifikaciju” kao cilj invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu i rekao da židovsko podrijetlo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ne dovodi u pitanje Putinov stav da su u Ukrajini nacisti. Lavrov je rekao da je Zelenskij možda doista Židov, ali “Adolf Hitler je također imao židovske krvi”. “To uopće ne znači ništa. Mudri židovski narod kaže da su najžešći antisemiti obično Židovi”, rekao je talijanskom TV kanalu Rete4 u nedjelju navečer, što je izazvalo bijes u Izraelu. “Izjava ministra vanjskih poslova Lavrova je i neoprostiva i nečuvena, a predstavlja i užasnu povijesnu netočnost”, rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Yair Lapid u priopćenju u ponedjeljak.

Ne postoje dokazi koji potvrđuju Lavrovljevu tvrdnju da je Hitler imao židovske krvi.

10:15 Finska će donijeti odluku o ulasku u članstvo NATO-a 12. svibnja

Finska će donijeti odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO-u 12. svibnja, objavile su kasno u nedjelu finske novine pozivajući se na anonimne izvore u vladi. Odluka o pridruživanju doći će u dva koraka tog dana. Prvo će finski predsjednik Sauli Niinisto odobriti ulazak u Sjevernoatlantski savez a nakon toga će parlamentarne skupine odobriti podnošenje zahtjeva za članstvo, izvijestio je list. Ruska invazija na Ukrajinu gurnula je Finsku i Švedsku na rub podnošenja zahtjeva za članstvo u NATO-u i odustajanja od uvjerenja koje je desetljećima postojalo da se mir najbolje održava ako se javno ne biraju strane. Prema finskom ustavu, predsjednik vodi vanjsku i sigurnosnu politiku Finske u suradnji s vladom. Odluka će biti potvrđena na sastanku predsjednika i ključnih ministara u vladi nakon inicijalnih objava predsjednika i parlamenta, piše list. Rusija, s kojom Finska dijeli granicu od 1300 kilometara i povijest sukoba prije 1945., upozorila je da će rasporediti nuklearno oružje i hipersonične projektile u Kalinjingradu, svojoj enklavi na baltičkoj obali, ako se Finska i Švedska odluče pridružiti NATO-u.

10:00 Zelenski upozorava na prehrambenu krizu

Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi sukob mogao izazvati prehrambenu krizu koja bi zahvatila zemlje diljem svijeta. Govoreći za australski informativni program 60 minuta, Zelenski je rekao da bi njegova zemlja mogla izgubiti desetke milijuna tona žitarica jer je Rusija blokirala svoje luke na Crnom moru. Ukrajina je jedan od najvećih svjetskih izvoznika žitarica i drugih prehrambenih proizvoda. “Rusija želi potpuno blokirati ekonomiju naše zemlje”, rekao je Zelenski.

09:45 Mađarska se protivi zabrani uvoza ruskog plina i nafte

Mađarska se i dalje protivi ideji da EU zabrani uvoz ruskog plina i nafte, rekao je glasngoovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs. “Stav mađarske u vezi bilo kakvog embarga na uvoz plina i nafte se nije promijenio. Ne podržavamo tu ideju”, rekao je Kovacs za Reuters. Europska bi, naime, trebala najaviti zabranu uvoza ruske nafte u sklopu novog paketa sankcija, o kojem se raspravlja ovaj tjedan. Više diplomata je reklo da je zabrana uvoza nafte postala izgledna opcija nakon zaokreta Njemačke, koja je ranije rekla da bi takva mjera nanijela preveliku štetu njemačkoj ekonomiji. No, odluka o zabrani uvoza ruske nafte na razini EU ne može biti donijeta bez suglasnosti svih zemalja članica Unije.

09:00 Obavještajni izvori: Rusija bi mogla napasti Moldaviju

Ukrajinska vojska navodno je sugerirala da bi Rusija mogla napasti Moldaviju u bliskoj budućnosti. Prema ukrajinskim obavještajnim izvorima koje citira britanski list Times, invazija na Moldaviju pomogla bi Rusiji da ugrozi ukrajinski grad Odesu sa zapada. Navodno su rekli da bi Odesa bila lakša meta ako bi Moskva kontrolirala Moldaviju – a moldavska se vojska sastojala od samo nekoliko tisuća vojnika. Napetost već raste u proruskoj moldavskoj odcijepljenoj regiji Pridnjestrovlje, gdje je došlo do niza neobjašnjivih eksplozija.

08:45 Ukrajina: U ukrajinskim pograničnim regijama identificirana vojska Bjelorusije

Jedinice oružanih snaga Bjelorusije identificirane su u ukrajinskim pograničnim regijama Volinj i Polisiju, objavio je ukrajinski glavni vojni stožer u jutarnjem ažuriranju, dodajući: “Prijetnja od raketnih udara na vojnu i civilnu infrastrukturu s područja Republike Bjelorusije od strane ruskog neprijatelja ostaje.” U objavi na Facebooku također se tvrdi da su ukrajinske snage odbile 10 ruskih napada u regijama Donjeck i Lugansk, uništivši opremu uključujući dva tenka, sedamnaest topničkih sustava i 38 oklopnih borbenih vozila.

08:15 Britanci imaju nove procjene ruskih gubitaka

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva (MoD) objavilo je nove procjene ruskih gubitaka tijekom invazije na Ukrajinu. Vjerojatno je više od četvrtine ruskih bataljunskih taktičkih skupina poslanih u sukob “borbeno neučinkovito”, procjenjuje Ministarstvo obrane u dnevnoj objavi. Više od 120 takvih jedinica bilo je angažirano u invaziji Ukrajine. To je bilo oko dvije trećine ukupne kopnene borbene snage Rusije.

Smatra se da većina bataljunskih taktičkih skupina ima 700-800 pripadnika, prema britanskom sigurnosnom trustu RUSI. Neke od najelitnijih ruskih postrojbi – uključujući Zračno-desantne snage VDV – pretrpjele su “najvišu razinu iscrpljenosti”, dodalo je Ministarstvo obrane. “Vjerojatno će Rusiji trebati godine da rekonstruira te snage”, stoji u tvitu britanskog Ministarstva obrane.

08:00 Kijev: Otkrili smo ruske špijune u ukrajinskom vojnom stožeru

Ukrajinska obavještajna služba objavila je da je otkrila ruski špijunski lanac. Jedan od špijuna čak je i bio zaposlenik glavnog stožera ukrajinske vojske, rekao je Oleksij Arestovič, savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog, u nedjelju navečer, a prenijela je ukrajinska novinska agencija Ukrinform. Nije dao detalje o tome koliko je špijuna u lancu. Arestovič je naveo jednu od meta te skupine. “Drugovi su trebali srušiti putnički zrakoplov nad Rusijom ili Bjelorusijom pa svaliti odgovornost na Ukrajinu”, rekao je. Dodao je da su se za taj plan trebali koristiti protuzračni projektili iz ukrajinskih zaliha.

07:45 Jill Biden putuje u Rumunjsku i Slovačku

Prva dama Jill Biden otputovat će ovog tjedna u Rumunjsku i Slovačku u znak podrške raseljenim ukrajinskim obiteljima koje su prisiljene bježati od krvoprolića i nasilja u svojoj matičnoj zemlji nakon ruske invazije. Biden će također iskoristiti putovanje za susret s pripadnicima američke vojske stacioniranim u inozemstvu, kao i s najvišim državnim dužnosnicima u obje zemlje, navodi se u priopćenju istočnog krila Bijele kuće.

07:29 Hitan sastanak ministara EU zbog prekida isporuke ruskog plina

Danas će ministri energetike zemalja EU održati hitan sastanak jer je Rusija prošlog tjedna prestala isporučivati plin Poljskoj i Bugarskoj te prijeti da će to napraviti i ostalim zemljama koje odbiju plaćati za ruski plin u rubljima. Poljska i Bugarska kažu da su već imale planove za prestanak korištenja ruskog plina te se mogu nositi s prekidom isporuke, ali Europom se sad širi strah da bi druge zemlje Unije, uključujući Njemačku, mogle biti sljedeće. Ruska prijetnja prekidom isporuke plina ujedno prijeti i ujedinjenom nastupu EU protiv Rusije, obzirom da se sve članice ne slažu o tome što je najbolje poduzeti u takvoj situaciji. Obzirom da se rok ruskog ultimatuma dijelu članica EU istječe kasnije ovog mjeseca, države EU moraju razjasniti mogu li njihove kompanije nastaviti kupovati ruski plin bez kršenja sankcija koje je EU uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

07:20 Danas nova evakuacija civila iz Mariupolja

Gradsko vijeće razorenog Mariupolja objavilo je na društvenim mrežama da će danas uslijediti novi pokušaj evakuacije civila iz više dijelova grada. Jučer je iz mariupoljske čeličane Azovstal evakuirano više od 100 civila, nakon što su nekoliko tjedana bili pod opsadom u čeličani Azovstal. Jedna žena je rekla da dva mjeseca nije vidjela sunčevu svjetlost i dodala da misli da neće preživjeti. Rusija je priopćila da su deseci civila stigli u selo pod njihovom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je velika skupina također na putu u Zaporožje koje je pod kontrolom Ukrajine.

“Prva skupina od oko 100 ljudi već ide u kontrolirano područje”, napisao je na Twitteru. “U ponedjeljak ćemo se sastati s njima u Zaporožju. Zahvalni smo našem timu! Sada zajedno s UN-om rade na evakuaciji drugih civila iz tvornice.”

07:15 Dvije eksplozije u ruskoj regiji koja graniči s Ukrajinom

Regionalni guverner Belgoroda, regije na jugu Rusije koja graniči s Ukrajinom, Vjačeslav Gladkov, je objavio kako su jutros rano odjeknule dvije eksplozije. “Prije 30 minuta probudio sam se uz zvuke dvije glasne eksplozije. Informacije iz operativnog stožera pokazuju kako nastala nikakva šteta i nema žrtava”, rekao je Gladkov oko 2:40 po lokalnom vremenu. Jučer je izbio velik požar u postrojenju ruskog Ministarstva obrane u Belgorodu. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Ruski dužnosnici su već nekoliko puta optužili Ukrajinu za napade na skladišta goriva i vojne instalacije na ruskom teritoriju.