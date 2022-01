NOVI NAČIN POTRAGE BUDI NADU, GOTIK SVE SUMNJIVIJI: Preokret u zavjetu šutnje, oglasio se jedan od prijatelja nestalog Mateja: ‘Istinu znaju oni koji nas poznaju’

Autor: L.B.

U Beogradu se bliži kraju i deseti dan potrage za nestalim Matejem Perišom (27), međutim, iako se svakog dana pojavljuju nove informacije i detalji, veliki dio njih nije ni potvrđen, niti provjeren, dok internetom kola pregršt dezinformacija i lažnih vijesti.

No, mladiću, unatoč naporima svih policijskih službi te unatoč ogromnoj želji i očaju obitelji da se pojavi bilo kakva informacija koja bi mogla pomoći u pronalasku, još uvijek nema traga.

Međutim, ono što je svakog dana sve veće, su sumnje koje se bude u cijeloj regiji, budući da vjerojatno nema osobe koja do sada nije čula za Matejev nestanak. Naime, mnogi se pitaju, a među njima i Igor Jurić, otac otete i ubijene djevojčice Tijane Jurić, zašto je potraga u toj mjeri koncentrirana na rijeku, kada još uvijek nema dokaza da je Matej doista u rijeku ušao ili upao.

Jurić je u subotu istaknuo i kako puno stvari u istrazi ne štima te neke detalje kojima potkrijepljuje te tvrdnje, o čemu smo već pisali.

Konačno se oglasio jedan od šestorice prijatelja

Međutim, desetog dana potrage, dogodio se i novi moment, a to je izjava jednog od šestorice Matejevih prijatelja koji je bio s njim te večeri kada je nestao. Naime, između ostalog, objasnio je za Kurir zbog čega prijatelji s kojima je Splićanin bio u izlasku prije nego što mu se gubi trag, ne govore za medije.

“Najbitnije je da istinu znaju oni koji nas poznaju i oni koji trebaju znati kako bismo sačuvali svoju privatnost i mir, a s ciljem da i dalje budemo maksimalna podrška Matejevoj obitelji i svim istražnim organima koji sudjeluju u njegovom pronalasku. Internet je pun laži i neistina. Gospodin Nenad Periš govori u ime svih nas”, rekao je M. B. za i zahvalio na razumijevanju.

Inače, na društvenim mrežama je sve više komentara na račun Matejevih prijatelja iz Splita, s kojima je bio u Beogradu. Mnogi se pitaju zbog čega se ne oglase i ne stanu tako na kraj svim špekulacijama o tome što se događalo u Gotiku prije nestanka Mateja Periša.

Nova saznanja

No, tijekom nedjelje su se pojavila i neka nova saznanja u potrazi za Matejem Perišem, zbog čega su se, kako doznaje Jutarnji, odvijale neke ozbiljne provjere od strane MUP-a Srbije.









Naime, iz dva izvora potvrđeno je da su Matejevi prijatelji s kojima je bio u Beogradu ipak bili u policiji 31. prosinca već u 10 sati ujutro, što znači kako im nije trebalo predugo da prijave nestanak, kako se otpočetka istrage tvrdilo u svim medijima – da su nestanak prijavili tek u 18 sati i da je time previše vremena izgubljeno.

Termovizijske kamere bude nadu

Deseti dan otkad je nestao i zadnji neradni dan božićnih blagdana policija i žandarmerija i dalje tragaju za 27-godišnjim Splićaninom, ali već dva dana policijska plovila sve više idu nizvodno od ušća Save u Dunav prema Pančevu.

No, počeo je padati snijeg, a u narednim danima temperature će pasti i 10 stupnjeva ispod nule, što će dodatno otežati potragu za Matejem.

U potrazi za Matejem nedavno je uključen i Interpol, no sudjeluje i ‘Mreža za opasnost Srbije’ koja u tu svrhu koristi i termovizijske kamere koje se koriste u potrazi za osobama koje su žive, pogotovo u slučajevima da se krije ili je pak, zarobljena u nekom objektu.









U Gotik zalazio Velja Nevolja, na vratima Grobari?

Ipak, najviše je kontroverzi, neprovjerenih informacija i čudnih stvari vezano za događaje u klubu Gotik, gdje je Matej Periš posljednji put viđen. Odnosno, odakle je nestao u majici kratkih rukava, i gdje je ostavio jaknu. No, oko ovog kluba podosta je pitanja bez odgovora, kao i čudnih slučajnosti.

No, ono što Beograđani znaju, to je da se o vlasnicima kluba ne govori baš javno, niti glasno, ali i to da je Gotik klub u koji su do spektakularnog uhićenja prošle godine zalazili Veljko Belivuk, poznat kao Velja Nevolja sa svojom kriminalnom skupinom koje se tereti za najmanje šest okrutnih ubojstava i zločine koji su zgrozili Srbiju i cijelu regiju.

Zna se, uostalom, da je klub osiguravala jedna od frakcija Grobara, navijača Partizana, i to ona frakcija usko povezana s Veljom Nevoljom i ekipom.

Problematično okruženje

Međutim, pamti se i slučaj iz 2018., kada je rulja krenula upravo iz Gotika prema noćnom klubu ‘Komitet‘ koji su u potpunosti demolirali, a okršaji navijačkih kriminalnih skupina odvijali su se u tom dijelu grada i prije. Naravno, ne oko navijanja za omiljeni klub, već oko puno ozbiljnijih stvari s one strane zakona.

Zbog takvog glasa kluba, ali i zbog incidenta koji se te večeri kada je Matej Periš nestao navodno dogodio, a koji je potvrđen s više strana, probudile su se sumnje kako je istraga krivo usmjerena na Savu te argumenti da bi ju trebalo usmjeriti prema klubu Gotik i događajima iz noći s 30. na 31. prosinca. O tome je govorio i Igor Jurić u subotu.

Valja napomenuti kako i činjenica da kobne večeri u klubu nije radio nadzorni sustav, a da je snimka kamera koja je ispred kluba, na terasi, neupotrebljiva, budući je bila okrenuta prema zidu i snimala je samo mali dio terase, ne pridonosi javljanju novih sumnji.