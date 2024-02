Novi misterij u slučaju smrti Navaljnog: Majka došla po njegovo tijelo pa ostala u šoku

Glasnogovornica Alekseja Navaljnog, Kira Jarmiš, potvrdila je da je Navaljni umro, pozivajući se na službenu obavijest upućenu njegovoj majci Ljudmili. Navaljni je imao 47 godina, a služio je kaznu u kaznenoj koloniji IK-3 u Karpu, oko 1900 km sjeveroistočno od Moskve, 60 km sjeverno od Arktičkog kruga.

“Zahtijevamo da se tijelo Alekseja Navaljnog odmah preda njegovoj obitelji”, rekla je Jarmiš te na platformi X objavila da je Navaljni umro 16. veljače u 14:17 sati po lokalnom vremenu, kako se navodi u obavijesti poslanoj njegovoj majci.

Ruski istražitelji odnijeli su njegovo tijelo u Salehard, grad blizu zatvorskog kompleksa, rekla je glasnogovornica.

No, stižu i druge neobične informacije. Jarmiš je rekla i da su majka i odvjetnik Navaljnog stigli u mrtvačnicu u Salehardu, no da je bila zatvorena.

Alexey’s lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It’s closed, however, the colony has assured them it’s working and Navalny’s body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey’s body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024