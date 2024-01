Novi misterij oko pada ruskog vojnog aviona: Ovo je stiglo u mrtvačnicu

Ukrajina kaže da ima obavještajne podatke koji sugeriraju da je samo pet tijela dopremljeno s mjesta pada ruskog vojnog transportnog zrakoplova u obližnju mrtvačnicu, rekao je dužnosnik ukrajinske vojne obavještajne službe za CNN, bacajući sumnju na tvrdnju Moskve da su deseci ukrajinskih ratnih zarobljenika stradali u eksploziji.

Moskva i Kijev dali su proturječne izvještaje o tome kako je Iljušin Il-76 oboren u srijedu u ruskoj regiji Belgorod, koja graniči s istočnom Ukrajinom. Moskva kaže da je zrakoplov prevozio ukrajinske ratne zarobljenike, dok Kijev kaže da je nosio ruske projektile koji će se koristiti u daljnjim napadima na Ukrajinu.

Ali najnoviji komentari ukazuju na sve veće uvjerenje Kijeva da zrakoplov IL-76, koji se srušio u srijedu ujutro u selu Jablonovo u ruskoj oblasti Belgorod, možda nije prevozio ukrajinske ratne zarobljenike prije razmjene, kao što je tvrdila Moskva.

Andriy Yusov, glasnogovornik ukrajinske obrambene obavještajne službe (DI), rekao je za CNN da broj tijela dovezenih u mrtvačnicu odgovara broju članova posade u zrakoplovu. “Nisu otkrivena druga tijela”, rekao je.

Moskva je tvrdila da je u nesreći poginulo svih 74 ljudi u avionu – uključujući šest članova posade, tri vojna pratitelja i 65 ukrajinskih vojnika. Ruski regionalni guverner objavio je popis imena ljudi za koje je rekao da čine šesteročlanu posadu.

Pod pritiskom CNN-a da objasni neslaganje između broja članova posade za koje ruske vlasti kažu da su bili u avionu i broja tijela za koja ukrajinska obavještajna služba sugerira da su stigla u mrtvačnicu u srijedu, Yusov je rekao da ostaje pri svojim prvim komentarima.

Rusija do sada nije uspjela pružiti vizualne dokaze koji bi potvrdili svoje tvrdnje da su u zrakoplovu bili ukrajinski vojnici. Video koji se pojavio s mjesta nesreće, od kojih su neki emitirani na ruskim državnim medijima, čini se da prikazuje nekoliko mrtvih tijela na tlu, ali do sada se nije pojavila nijedna slika koja bi ukazivala na desetke poginulih.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Russia accused Ukraine of deliberately shooting down a Russian military transport plane carrying 65 captured Ukrainian soldiers to a prisoner exchange, and a local official said all 74 people on board had been killed https://t.co/YhmwGMCmqV pic.twitter.com/n6j5JLFyRq

— Reuters (@Reuters) January 24, 2024