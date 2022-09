NOVI JEZIVI SLUČAJ U ZDRAVSTVU! Dječaku liječnica istisnula ljepilo u oko: ‘Strašni bolovi i traume, svaki laik bi oko zaštitio, no ona nije’

Autor: Dnevno.hr

U Županijskoj bolnici Čakovec prije otprilike dva tjedna došlo je do komplikacija prilikom saniranja ozljede na području glave kod šestogodišnjeg dječaka.

Naime, u pitanju je liječnička greška i, kako navodi majka ozlijeđenog pacijenta, a prenosi portal Regionalni, dječak je došao u bolnicu zbog udarca glavom i puknuća arkade, a kući je otišao s još težim problemom – oštećenjem oka.

U pritužbi koju je majka M. J. uputila Županijskoj bolnici Čakovec, a onda i proslijedila medijima, stoji da je liječnica I. M. prilikom saniranja rane ljepilo istisnula u oko dječaka umjesto na mjesto iznad oka. Zbog toga se dječaku zalijepila unutrašnjost oka i vanjski dio trepavica s vjeđama, što mu je izazvalo strašne bolove i traume.





‘Htjela me ostaviti na hodniku jer nisam imala prekriven nos maskom’

Pritužbu majke čakovečkoj Bolnici prenosimo u cijelosti:

“Dana 15. kolovoza u 17 sati i 30 minuta dijete T. J. doveli smo na hitni prijem zbog pada na čakovečkim bazenima i imao je ozljedu desne arkade, desne strane lica i hematom čela. Nakon dugog čekanja zaprimila ga je dr. I. M. koja je na početku bila vrlo neljubazna zbog krivog nošenja maske. Mene kao majku je htjela ostaviti na hodniku jer nisam imala prekriven nos maskom, a onda sam to i učinila.

Tako je ona predložila da se ljepilom zalijepi ozljeda i doktoru K. je sugerirala da on zalijepi, no nije mogao istisnuti ljepilo pa ga je onda ona istisnula i ljepilo je iscurilo u oko te mu zalijepilo unutrašnjost oka i vanjski dio trepavica s vjeđama, što je kod djeteta izazvalo strašne bolove i traume.

‘Oko bi svaki laik zaštitio tupferom, no ona nije’

Oko bi svaki laik zaštitio tupferom, no ona nije. Otišli smo na odjel oftalmologije kod dr. V. J. koji je morao odstraniti trepavice i stavljali su kreme da bi otpustilo, no uzalud. Drugo jutro došli smo opet kod dr. V. J. koji mu je uspio otvoriti oko, no jako je bilo bolno za dijete. Ljepilo se doslovno čupalo s oka na živo i, nažalost, oko je ozlijeđeno ostalo i danas. U više navrata smo bili na kontrolama i još ćemo morati odlaziti.

Rescue gel smo morali platiti o svom trošku 65 kuna za oko i svaku dodatnu mast nadoplaćujemo i čuvamo račune. Ukoliko se oko neće do kraja oporaviti, pričekat ćemo još koji tjedan, ili ukoliko mu vid na to oko bude smanjen u odnosu na drugo oko, bit ćemo primorani tužiti dr. I. M.”, napisala je majka ozlijeđenog dječaka.

Ona je u dopisu priložila i svu medicinsku dokumentaciju te više računa za kupnju masti kojom se tretira ozlijeđeno oko.









‘Još jedanput izražavamo žaljenje zbog navedenog događaja’

Iz Županijske bolnice Čakovec stigao je i odgovor kojeg također prenosimo u cijelosti:

“Ovim putem izražavamo žaljenje zbog neželjenog događaja koji se dogodio 15. kolovoza 2022. godine tijekom zbrinjavanja ozljede arkade desnog oka pacijenta T. J., prilikom čega je došlo do izlijevanja Dermabond ljepila u oko pacijenta. Djeca su specifična kategorija pacijenata i različito reagiraju na postupak zbrinjavanja kirurških rana. Naime, kod djece u blizini vitalnih struktura izbjegava se zbrinjavanje klasičnim – kirurškim putem te je potrebno kod svakog zbrinjavanja ozljeda kirurškim šavovima aplicirati i lokalno anestetik, što nadalje nanosi dodatnu bol djetetu s obzirom na to da se isti aplicira iglom.

Također, prema navodima stručnih smjernica, cijeljenje rane nakon upotrebe Dermabond ljepila je superiornije u smislu manjeg ožiljka te lakše tolerancije pacijenata, stoga je nadležna liječnica, vodeći se navedenim činjenicama, donijela indikaciju za zbrinjavanje laceracije kože čela navedenim sredstvom. Prema stručnim i praktičnim smjernicama, moguće poteškoće pri zbrinjavanju se osiguravaju zabacivanjem i formiranjem fizičke barijere oko mjesta ozljede kako ne bi došlo do izlijevanja sadržaja u neželjenom smjeru, što se, nažalost, nije učinilo u navedenoj situaciji. S obzirom na navedeno, poduzete su korektivne mjere u smislu upozorenja nadležnoj liječnici na savjesno i odgovorno obavljanje radnih zadataka kako se navedeni propust ne bi više ponovio.









Dodatno, organizirat će se edukacije djelatnika OHBP-a o principima aplikacije Dermabond sredstva, kao i prevencije neželjenih događaja koji su, nažalost, mogući kao i kod drugih postupaka u medicini.

Još jedanput izražavamo žaljenje zbog navedenog događaja te zbog potrebe za daljnjim pregledima vašeg sina kojem želimo brz oporavak. U slučaju daljnje potrebe stojimo na raspolaganju”, stoji u odgovoru ravnatelja Bolnice, dr. Igora Šegovića.