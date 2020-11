NOVI HRVATSKI APSURD: Otpuštena žena s COVID-om 19, a u bolnicu primljena kćer s upalom pluća!

Klinička bolnica Dubrava noćas je otpustila COVID pozitivnu nepokretnu ženu u dobi od 83 godine. Pacijentica je kao posljedicu koronavirusa dobila moždani udar te je potpuno dezorijentirana. Obitelj se pita prazne li se kreveti za mlađe dok se starije pušta kući da umru, pišu Vijesti.hr.

“Nitko se ne otpušta prije nego to kliničko stanje ne dozvoljava”, kaže ministar Beroš o tom slučaju. O svemu je Ministarstvo zatražilo i očitovanje same bolnice. No priča je dobila još gori i strašan nastavak.

Nepokretna starica koja je pozitivna na koronu te je nedavno preživjela moždani udar, uz pratnju policije noćas je dovedena na liječenje i njegu kćeri i unuci koje su također oboljele od Covida-19.

Dok Ministarstvo ne dobije očitovanje i nadležni se udostoje reagirati, dvije žene u teškom stanju oboljele od Covida-19 prepuštene su same sebi.

Ministar Beroš danas je poslao znakovitu poruku. “Ja nemam dojam da je sustav krahirao. Ako se to desi ja ću podnijeti ostavku”. Čeka se daljnji rasplet ove tužne situacije, pandemija koronavirusa mogla bi potpuno dotući ionako krhki hrvatski zdravstveni sustav.