NOVI CROELECTO: HDZ-u drastično pada potpora, Most stagnira, Domovinski pokret raste već treće istraživanje

Autor: Dnevno.hr

Redovito istraživanje javnog mišljenja CroElecto u ožujku pokazuje dramatičan pad HDZ-ove popularnosti, ali i rast lijevih opcija.

Kada bi se u nedjelju održavali izbori, a cijela Hrvatska bila jedna izborna jedinica, HDZ bi osvojio 24,43 posto glasova, što je daljnji pad te stranke potresene aferama ministara. SDP, s druge strane, raste pa bi osvojio 17,73 posto glasova.

Možemo! podupire 11,93 posto birača, no zanimljivo, u Zagrebu je potpora toj platformi izjednačena s potporom koju imaju SDP i HDZ. Most stagnira na 10,11 posto, dok desne opcije rastu. Domovinski pokret tako se penje na 6,82 posto potpore, a Hrvatski suverenisti na 3, 18 posto.

HDZ-u drastično pada popularnost!

Politički analitičar Robert Bosak u središnjim Vijestima Z1 televizije rekao je kako se HDZ-ov rezultat reflektira na afere koje čelnici te stranke vuku za sobom posljednjih nekoliko mjeseci. Dodao je kako je indikativno da je HDZ počeo gubiti potporu u izbornim jedinicama, odnosno županijama, koje su nekad bile utvrde HDZ-a, poput slavonskih i dalmatinskih županija.

”Prije par godina to bi bilo potpuno nezamislivo”, smatra Bosak koji dodaje kako se to događa zato što je Andrej Plenković počeo HDZ raditi blok oko HDZ-a u koji demokršćani prirodno ne pripadaju. ”Pet godina je to donosilo pozitivan rezultat, no sad se počelo pokazivati da će to biti veliki uteg za sljedeće izbore na kojima se Plenković neće moći osloniti na dosadašnje koalicijske partnere iz SDSS-a koji su zbog svojih afera postali uteg Vladi’, kaže politički analitičar.

Smatra kako su desne stranke poput Domovinskog pokreta i Hrvatskih suverenista proizvod Plenkovićeve politike guranja HDZ-a prema političkom centru. ”Birači Domovinskog pokreta i Suverenista su čisto biračko tijelo HDZ-a koji su na izborima donosili prevagu i pobjedu”, rekao je Bosak u Vijestima Z1 televizije.

”Plenković je Karamarkov kadar”

Politički analitičar ustvrdio je kako je Plenkovićevo guranje HDZ-a prema centru bilo uspješan recept za pobjedu na prošlim parlamentarnim izborima, ali i da to dugoročno toj stranci neće donijeti dobro. ”Ne znam koliko je principijelno ili politički mudro uvući SDSS u Vladu i omogućiti mu veliki politički prostor na koji ni Plenković ni HDZ nemaju utjecaja”, smatra Bosak i dodaje kako je to neprirodno, a to pokazuje i ovaj pad popularnosti.

”Plenković je iz Bruxellesa doša kao borac protiv korupcije i nepotizma, a otkako je postao premijer, morao je pod pritiskom javnosti promijeniti 65 posto vlade”, rekao je politički analitičar.

Dodao je da je Plenkovića sustigla karma jer je upravo on došao na čelo HDZ-a s rečenicom kako ta stranka ne smije i ne može biti talac jedne osobe.

Podsjetio je i kako je Plenkovićev HDZ dobio 150 tisuća glasova manje na izborima nego HDZ kojem je na čelu bio Tomislav Karamarko. Na konstataciju voditelja da se Plenković dugo vremena izvlačio s isprikom kako je u vladi i na čelu HDZ-a naslijedio Karamarkove ljude, Bosak kaže kako je i Plenković bio Karamarkov izbor.

”Plenković je 2013. godine bio predsjednik Temeljnog ogranka HDZ-a na Črnomercu i gospodin Karamarko ga je prepoznao kao potencijalno sposoban kadar i stavio ga na listu za Europski parlament”, podsjeća Bosak.

Domovinski pokret ostvaruje konstatntan rast

SDP, s druge strane, raste pa bi da su u nedjelju izbori osvojio 17,73 posto glasova. Politički analitičar podsjetio je kako je SDP prije dvije i pol godine na izborima za Europski parlament osvojio 21 posto kad im nitko nije davao nikakvu šansu. ”Bazen ljevice u Hrvatskoj se kreće od 25 do 35 posto. I to sad pokazuje ukupan rezultat Možemo! i SDP-a, s tim da je ljevica narasla na aferama. Možemo! na aferama Bandića, a SDP na aferama HDZ-a”, kaže Bosak.









Na političkoj sceni desnije od HDZ-a Most stagnira, bez korone i sličnih tema na kojima su gradili političku naraciju, a Domovinski pokret i Suverenisti rastu. Voditelj Marijan Opačak primjetio je kako je ovo već treće sitraživanje u posljednjih 20 ak dana u kojem Domovinski pokret stabilno i konstantno raste.

”Što HDZ bude više gubio povjerenje birača, omjer glasova će se sigurno pretakati prema Domovinskom pokretu”, smatra politički analitičar i dodaje kako se građani vole pridružiti onima koji su vidljivi i koji bi mogli nešto napraviti na sljedećim izborima.