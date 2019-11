NOVI CRODEMOSKOP: HDZ i dalje najpopularniji, SDP ga sustiže! Iznenađenje na listi najpozitivnijih političara

Autor: Dnevno

Redovno mjesečno istraživanje CRO Demoskop, za RTL Danas otkriva kako su se napetosti u vladajućoj koaliciji oko prosvjetara, štrajk koji i dalje traje, kao i ostali događaji uoči Predsjedničkih izbora odrazili na rejting stranaka, ali i političara.

Da se parlamentarni izbori održavaju sada, HDZ bi bio relativni pobjednik. Bira ih 27,9 posto ispitanika, pola postotnog boda više nego u listopadu (27,4 posto u listopadu). Podsjetnik da je HDZ u kolovozu zaustavio šestomjesečni negativni trend i od tada bilježi blagi rast potpore, iako još nisu dosegli rejting iz studenog prošle godine. Tada je SDP bio na koljenima, nešto iznad 17 posto (17,4 posto), sada je drugi izbor s 24,8 posto (24,3 posto u listopadu), što je ujedno i najveći međugodišnji rast neke stranke.

Lista Mislava Kolakušića, europarlamentarca koji se želi natjecati i na predsjedničkim izborima, ostaje treći izbor. S blagim rastom sada je na 6,2 posto (u odnosu na 6,1 u listopadu).

Most nakon fijaska na Europskim izborima, a onda i potpore Miroslavu Škori, nastavlja blago rasti – bira ih 5,7 posto ispitanika (u odnosu na 5,5 posto u listopadu). HSS koji podupire Zorana Milanovića je na 3,4 posto (3,5 u listopadu), a Živi zid bilježi rast od gotovo postotnog boda, no i dalje je to tek 2,8 posto (1,9 posto u listopadu).

Nakon sukoba oko prosvjetara, ali onda ponovno i ostanka u koaliciji, iako štrajk i dalje traje, HNS bilježi blagi rast u odnosu na listopad – sada su na 2,1 posto (1,7 posto u listopadu). Istu potporu kao u listopadu ima stranka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića – 2 posto. Raste i HRAST – bira ih 1,5 posto ispitanika.





IDS je na 1,3 posto, isto kao i Neovisni za Hrvatsku (2,2 posto u listopadu), čiji je bivši član Zlatko Hasanbegović jučer predstavio svoju, novu stranku. Novu stranku, koju je nazvao po sebi ima i bivši član Živog zida Ivan Pernar, no potpora joj je pala (1,1 posto u odnosu na 1,9 posto u listopadu).

Ostalih je 3,8, a dosta je i neodlučnih – 11,5 posto.

Iznenađenje na listi najpozitivnijih političara

Posljednjih mjeseci na vrhu se izmjenjuju predsjednica i premijer, a u studenom ispitanici su na tu poziciju postavili Andreja Plenkovića.

Da je predsjednik Vlade i HDZ-a najpozitivniji političar misli 11,3 posto ispitanika, nešto više nego u listopadu (11 posto). Istodobno, manje je onih koji misle da je to HDZ-ova kandidatkinja za reizbor na Pantovčak. Kolindu Grabar-Kitarović bira 9,4 posto ispitanika, postotni bod manje nego u listopadu (10,4 posto). Isto kao tada i sada ima Zoran Milanović – 7,6 posto, dok značajan skok bilježi Mislav Kolakušić, gotovo trostruko više ispitanika nego prošlog mjeseca pozitivno ga ocjenjuje (6,3 posto u odnosu na 2,6 posto u listopadu).

Blagi rast ima i Miroslav Škoro – 2,8 posto ispitanika smatra ga najpozitivnijim političarom (2,7 posto u listopadu) dok je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na istome kao u listopadu, 2,3 posto. Nakon predstavljanja proračuna potpora Zdravku Mariću pada na tek nešto iznad 2 posto (2,1 posto u odnosu na 3,6 posto u listopadu). Baš kao i njegovoj stranci, pada pozitivni doživljaj i Ivana Pernara (1,8 posto u odnosu na 2,9 posto u listopadu).

Iako s malom potporom, u top deset ušao je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je izrazio ambicije za preuzimanje HDZ-a (1,6 posto).

I dalje je najviše ispitanika koji titulu najpozitivnijeg dodjeljuju “Nikome”, njih 22,5 posto. Ostalih je 5,5, ne zna 11,5 posto.

Na listi negativnih opet Plenković

Na vrhu liste najnegativnijih političara je Andrej Plenković koji je i dalje i najpozitivniji, ali i najnegativniji političar, no neki su rezultati znakoviti.

Plenkovića negativno ocjenjuje nešto više ispitanika nego prošlog mjeseca, njih 20,6 posto (19,7 posto u listopadu). Značajniji rast u crveno bilježi Zoran Milanović, 12,2 posto ispitanika ga negativno ocjenjuje, nešto iznad 3 postotna boda više nego u listopadu (9 posto). I aktualnu predsjednicu ispitanici češće negativno ocjenjuju, 8,5 posto (u listopadu 7 posto).

I njoj i Milanoviću ovo je uvjerljivo najlošiji rezultat na ovoj ljestvici u proteklih godinu dana. Iz fokusa je ispao Milorad Pupovac, pa ga dvostruko manje ispitanika nego prošlog mjeseca negativno ocjenjuje, drži peto mjesto s izborom od 6,2 posto (12,5 posto prije mjesec dana).

Iako je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo da je Davor Bernardić povrijedio načelo transparentnog djelovanja zbog primanja 263.000 kuna stipendije, manje ga ispitanika negativno ocjenjuje (4 posto u rujnu u odnosu na 4,6 posto u listopadu). Zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića negativnim vidi nešto više ispitanika, 3,2 posto (3 posto u listopadu).

Na neprestižnoj je ljestvici i predsjednik Sabora Gordan Jandroković (2,1 posto), ali i Josip Đakić (1,8 posto) koji je navukao bijes braniteljskih udruga zbog prebacivanja odgovornosti za protuvladinu inicijativu oko Dana antifašističke borbe na predsjedničina savjetnika. No na kraju je, znamo, sam kapitulirao i povukao amandman.

Da su negativni svi političari misli 12,1 posto ispitanika. Ostalih je 2,6 posto. Ne zna 13,3.

Ocjene malo bolje

I za kraj školske ocjene. Radu Ureda predsjednice ispitanici daju trojku (2,8) ali s lošijim prosjekom nego u listopadu (2,88 u listopadu). Pogotovo u usporedbi s prošlom godinom kada je bila blizu ocjene vrlo dobar (3,32). Ocjena Vladi blago raste, približava se trojci (2,2 u odnosu na 2,18 u listopadu). Sabor je od toga puno dalji – nikako ni do čiste dvojke (1,89).

Napomena: Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 4. studenog do 8. studenog 2019. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetna građana Republike Hrvatske.