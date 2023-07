Nove žestoke optužbe na račun Mesićeve kćeri: Supruga i sin njenog preminulog partnera traže odgovore, podignuta kaznena prijava

Autor: Daniel Radman

Protiv Saše Mesić, kćeri bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, zagrebačkoj policiji i Općinskom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog davanja lažnog iskaza.

Priča je ovo koja se proteklih dana počela raspetljavati u medijima, a koju je početkom godine ekskluzivno otkrio tjednik 7dnevno. Naime, još tada smo otkrili da je Saša Mesić u sporu s Ingom Depolo Bućan, (bivšom) suprugom njezinog neformalnog partnera Borisa Bućana, i njihovim sinom Antonom.





Da su stvari daleko od idiličnih dalo se naslutiti još prije nekoliko godina, kada se Bućan – inače je riječ o jednom od najuglednijih, a vjerojatno i najpriznatijem hrvatskom likovnom umjetniku u inozemstvu – nije pojavio na otvorenju vlastite izložbe u Kabinetu grafike u HAZU u Zagrebu koja je organizirana povodom njegove donacije antologijskih umjetničkih plakata toj ustanovi.

Optužili Mesićevu kći da manipulira umjetnikom

To je iznenadilo sve one koji ga poznaju, a koji su svjesni toga da Bućan ne propušta svoje izložbe. Na otvorenju izložbe nazočio je zato tada njegov sin Anton i njegova supruga Inga Depolo Bućan, premda oni u to doba nisu živjeli skupa. Proslavljeni umjetnik sam je i prije toga priznao kako je novu umjetničku i životnu muzu pronašao u Saši Mesić navodeći u jednom intervjuu kako je toliko opčinjen kad je nešto tako lijepo napominjući kako joj je rekao da takvu ljepotu ni Toulouse Lautrec nije imao pokraj sebe. Naime, već tada se govorilo kako s Bućanom Saša Mesić manipulira te da se proslavljeni umjetnik, između ostalog, prestao liječiti liječiti konvencionalnom medicinom iako je već tada bio ozbiljno narušenog zdravlja.

Supruga Inga i sin Anton su ga, u jednom trenutku, odvukli iz ateljea na liječenje, a epilog “prve runde” ovog spora bilo je privođenje Inge Depolo Bućan zbog otmice supruga. Kasnije se situacija primirila, barem prividno, no tada su zakrvili majka i sin. Tj. sin Anton dobio je kaznenu prijavu zbog obiteljskog nasilja: Prvo je napao svoj suprugu, a potom i majku koja je stala u obranu njegove žene.

Urna položena bez znanja obitelji?

Međutim, do novog preokreta dolazi 18. svibnja. Umjetnik Bućan umire, a prema optužnici Saša Mesić se tada predstavlja kao supruga u zahtjevu za neprovođenje obdukcije, što je i potpisala u dokumentu za Gradska groblja samo 13 minuta nakon što je Boris Bućan preminuo. Na osnovu tog potpisa i ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice u kojoj je Bućan preminuo, Davor Vagić, potpisao odluku da se neće provesti obdukcija.

Mesić je, nakon toga, potpisala još jedan dokument, zahtjev za kremiranje koje na koncu i obavljeno, a urna je položena bez znanja (još uvije) zakonite supruge i sina šest dana nakon umjetnikove smrti. Zanimljivo, tek je tog dana objavljena i vijest da je Bućan umro te da je pokopan u krugu obitelji.

Bućanova obitelj također pokušava ništetnim proglasiti ugovor o doživotnom uzdržavanju koji su Bućan i Saša Mesić potpisali u ožujku 2019. godine, a prema kojem ovaj svu imovinu ostavlja Mesićevoj kćeri. Saša, barem zasada, odbija javno istupiti o ovoj temi.