NOVE ZABRINJAVAJUĆE INFORMACIJE O SMRTI VLADIMIRA MATIJANIĆA! Sudski vještak progovorio: Šokiran je, nekome se očigledno žurilo s obdukcijom

Autor: N.K

Prerana smrt novinara Vladimira Matijanića uznemirila je javnost nakon što je njegova životna partnerica Andrea Topić opisala dramatične i potresne trenutke svog izvanbračnog supruga koji je danima zvao hitnu i ispitivao treba li doći u bolnicu.

Stanje mu se naglo pogoršalo u petak kada je i umro, a hitna je došla u njegov dom samo sat vremena prije nego što se ugušio. Pritom su ocijenili kako hospitalizacija nije potrebna. Drugi put kada su došli nisu ga uspjeli spasiti.

U tijeku je istraga koja bi trebala pokazati što se točno dogodilo i postoji li krivac, a u međuvremenu se doznalo kako je do problema došlo i na obdukciji.





Naime, dr. Antonijo Alujević, specijalist patologije i sudske medicine, stalni sudski vještak sudske medicine i pročelnik Odjela za sudsku medicinu pri Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split, otkrio je kako je šokiran činjenicom da je obdukcija napravljena izvan radnog vremena u subotu poslije podne, dan nakon smrti i da ju je obavila patologinja koja nije sudska vještakinja i ne može napisati nalaz. Kazao je kako ona nije ni školovana za uzimanje uzoraka za toksikologiju, a kamoli za njihovo interpretiranje.

“Mene kao prvog čovjeka sudske medicine u KBC-u Split zanima po čijem je nalogu obavljena obdukcija, tko je to naredio, a još više tko se to usudio narediti van radnog vremena, u subotu poslijepodne u 18 sati? Dakle, ovdje se ne radi o liječničkoj taštini već o činjenici da po protokolu ovakvu obdukciju mora raditi specijalist sudske medicine, koji uz to mora biti i od strane Županijskog suda imenovan stalnim sudskim vještakom, a nikako ne bolnički patolog. Patolog može obaviti obdukciju ako u gradu, u kojemu se obavlja obdukcija nema specijaliste sudske medicine, što u Splitu nije slučaj, jer osim mene u Splitu je takva osoba i prof. dr. sc. Marija Definis, kao i prof. dr. sc. Šimun Anđelinović”, kaže dr. Alujević za Slobodnu Dalmaciju.

Da se nekome očigledno žurilo s obdukcijom govori i sljedeći podatak:

“Pomoćnik obducenta je žurno ‘dignut’ iz svoje kuće u subotu poslijepodne i pozvan na obdukciju?! Budući da se radilo o poznatom novinaru patologinja koja je obavila obdukciju morala je biti svjesna što bi, odnosno što će iz cijelog slučaja proizići”, kaže dr. Alujević.

Obdukcije se na splitskoj patologiji obavljaju najčešće unutar 24 do 48 sati i da nije bilo potrebno.