Nove snimke šokirale Ukrajince, ovo su im Rusi spremili: ‘To je nemoguće probiti’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ruske snage u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck koriste tisuće teretnih vagona kao obrambeni “vlak” protiv ukrajinskih trupa blizu prve crte, pokazuje novo izvješće koje prenosi Newsweek. Kontinuirana struktura teretnih vagona proteže se između gradova Olenivka i Volnovakha pod ruskom kontrolom. Blizu je prve linije bojišnice u istočnoj Ukrajini, prema ukrajinskoj platformi za praćenje obavještajnih podataka otvorenog koda DeepState.

Pokrivajući oko 30 kilometara struktura sadrži oko 2100 teretnih vagona, navodi platforma, nazivajući ga “carevim vlakom”. “Ovo je vrlo specifična inženjerska struktura, čiju je učinkovitost teško procijeniti”, napisao je DeepState. “Ideja je jasna – prepreka napretku Ukrajinskih obrambenih snaga.”

Moguće je da je struktura izgrađena da djeluje kao “obrambena linija protiv budućih ukrajinskih napada”, rekao je u nedjelju Institut za proučavanje rata, američki think tank. Međutim, možda je i dizajniran iz još nepoznatih razloga, dodao je ISW.

🚇 Росіяни на Донеччині зібрали 30-кілометровий “царь-потяг”, що складається з понад 2100 вантажних вагонів. 🚋 Він простягнувся на залізничній гілці від Оленівки до Волновахи. Зведення цієї вагонної багатоніжки почалось у липні 2023 року. pic.twitter.com/S3X78FFc7z — DeepState UA (@Deepstate_UA) February 11, 2024









‘Nemoguće je probiti ovakvu masu’

Satelitske snimke iz svibnja 2023. i veljače 2024. pokazuju dugi niz vagona koji povezuju dva grada, dodao je ISW. Rusija je počela sastavljati tu strukturu u srpnju 2023., navodi Deep State.

“Može se smatrati zasebnom linijom obrane, jer je iznimno teško oštetiti, pomaknuti ili dići u zrak metalnu masu dugu 30 kilometara, te kretanje opreme kroz takvu prepreku bez lomljenja kroz koridor je nemoguće”, navodi Deep State.

Olenivka i Volnovakha leže samo nekoliko milja istočno od linija bojišnice koje vijugaju kroz ukrajinsku regiju Donjeck, gdje se vode neke od najžešćih borbi.









Olenivka je istočno od Novomykhailivka, grada južno od Marinke, koji su ruski borci zauzeli krajem prosinca 2023. Volnovakha je jugoistočno od Vuhledara, borbenog grada u južnom Donjecku u kojem su ukrajinske i ruske snage vodile jednu od najkrvavijih bitaka početkom 2023.

Vojni analitičar: Ukrajina će ovo morati zadržati

Željeznička pruga koja povezuje Olenivku i Volnovakhu udaljena je manje od četiri milje od linije fronta na svojoj najbližoj točki, rekao je think tank ISW. Ovo je “područje fronte koje je bilo relativno neaktivno kada su ruske snage navodno počele izgradnju”, dodao je think tank. Newsweek to nije mogao neovisno potvrditi i obratio se ruskom ministarstvu obrane za komentar.

Nakon što je Moskva preuzela kontrolu nad Marinkom, Serhiy Hrabsky, vojni analitičar i bivši pukovnik ukrajinske vojske, rekao je za Newsweek da će se ukrajinsko djelovanje na Novomykhailivku značajno pogoršati. Ruske trupe su očajnički pokušavale zauzeti Vuhledar, rekao je Hrabsky, ali će Ukrajina morati zadržati kontrolu nad naseljem zbog njegove strateške vrijednosti.

U ponedjeljak je ukrajinska vojska priopćila da je Rusija izvela 32 napada u blizini Novomykhailivka i obližnjih naselja Krasnohorivka i Pobjeda. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je u nedjelju o sukobima oko Novomykhailivka.