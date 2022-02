NOVE SATELITSKE SNIMKE: Veliki ruski konvoj kreće se u smjeru Kijeva

Satelitske snimke izrađene u nedjelju pokazuju velik broj ruskih vojnika i tenkova kako se kreću u smjeru ukrajinskog glavnog grada Kijeva na udaljenosti od 64 kilometara, objavila je privatna američka tvrtka.

Snimke koje je objavila tvrtka Maxar Technologies Inc pokazuju stotine vojnih vozila koja se protežu i na više od pet kilometara.

Konvoj se nalazio sjeveroistočno od ukrajinskog grada Ivankiva, a sadržavao je gorivo, logistiku i oklopna vozila, uključujući tenkove, borbena vozila pješaštva i samohodno topništvo, poručili su iz tvrtke Maxar.

Satelitske snimke također prikazuju štetu nastalu uslijed nedavnog raketiranja zračne luke Antonov u Gostomelju i teških borbi unutar zračne luke i u njezinoj blizini.

Maxar prati gomilanje ruskih snaga tjednima. Njegove snimke nisu mogle biti nezavisno potvrđene.

