NOVE NELOGIČNOSTI U SLUČAJU MATEJEVA NESTANKA: Zašto je policija njegova oca pitala za plave tenisice?

Nestanak Splićanina Mateja Periša (27) u Beogradu, ali i samu potragu za njim, prati zavidan broj nelogičnosti.

Mladić je zadnji put viđen u beogradskom glubu Gotik u noći s 30. na 31. prosinca, a osim snimki s nadzornih kamera, od kojih neki nisu ni vjerodostojni niti povezani s nestankom mladića, ali i navoda da kamere u klubu nisu radile, dodatnu zabunu proteklih desetak dana izazvale su i tenisice koje je Matej nosio kobne večeri, piše Nova.rs.

Naime, u prvoj informaciji i apelu za pomoć navedeno je da je Matej posljednji put viđen u crnim tenisicama s bijelim potplatom.

Potom se u medijima pojavila snimka, za koju je otac nestalog mladića Nenad Periš potvrdio da je autentična, a na kojoj se vidi mladić kako trči i potom zaustavlja taksi. Nenad Periš je rekao da je na snimci Matej koji je na sebi imao bijele tenisice.

No, kada se očekivalo da je napokon utvrđena boja tenisica koje je Matej nosio te večeri, pojavila se vijest da su pronađene plave tenisice.

“Policija me nazvala i tražila da im potvrdim je li Matej imao bijele ili plave tenisice. Imao je bijele koje su sa strane imale plavo slovo V. Ja sam im proslijedio fotografiju tenisica kakve je imao i Matej jer ja imam iste takve. On je nosio broj 44/45 ovisno od modela, a ja nosim broj veće. Pitali su me to zato što su tijekom potrage našli plave tenisice”, rekao je Nenad Periš prije nekoliko dana.

Zašto je policija tražila potvrdu je li Matej imao bijele ili plave tenisice nekoliko dana pošto je čak i medijski utvrđeno da je nosio bijele, ostalo je nepoznato, ali i unijelo dodatnu konfuziju u misteriozni nestanak mladog Splićanina.

Shodno tome, postavlja se pitanje ima li policija zaista dovoljno informacija o događanjima u klubu “Gotik”, ali i samom mladiću, s obzirom na to da nekoliko dana poslije nestanka očito nije utvrđeno ni kako je mladić bio odjeven u noći nestanka.