Nove ankete otkrivaju: Penava izvukao političku korist akcijom oko Kolone sjećanja

Autor: Dnevno.hr

Bliži se super izborna godina u kojoj nas očekuju trostruki izbori. Tako nas čeka bitka za Hrvatski sabor, Europski parlament i na koncu Pantovčak gdje zasad stoluje predsjednik Zoran Milanović.

Svakog 20. u mjesecu, Dnevnik HTV-a donosi redovito istraživanje popularnosti političkih stranaka. HRejting je proveden od 14. do 17. studenog. Uzorak je 1100 ispitanika, mogućnost pogreške +/- 3,54%, a pouzdanost 95%.





Kako stranke kotiraju kod birača 40 dana uoči ulaska u godinu izbora?

Tužna obljetnica Vukovara, uzroci i posljedice prometne nesreće Marija Banožića, seljačka buna zbog Vladinih mjera protiv afričke svinjske kuge – glavni su događaji u vrijeme provođenja HRT-ove ankete. Nijedan od tih događaja nije doveo do promjena u popularnosti stranaka. Barem ne znatnijih i ne u samom vrhu, rekla je Tatjana Munižaba predstavljajući rezultate ankete.

HDZ-u je i dalje zajamčena potpora četvrtine birača, njih 25,2%. Najbliže mu je nestranačka snaga koja bi mogla odrediti izbornog pobjednika. To su neodlučni kojih je ovaj mjesec još više nego prošli (+1,27%), pa su sad na 17,7%. Drugi izbor birača je SDP. Studeni završavaju na 15,4%. Slijedi ga Možemo! koji ima 9,9%.

Politiziranje Kolone sjećanja vukovarskoga gradonačelnika Ivana Penave, Ivanu Penavi kao predsjedniku Domovinskog pokreta priskrbilo je, čini se, neku političku korist. Barem ako je suditi prema anketi. Njegova stranka ovaj je mjesec preskočila Most i izbila na četvrto mjesto. Domovinski pokret sad je na 8,3%. Most je peti na 7,0%. Ujedno je to i zadnja stranka koja prelazi izborni prag.

Prvi ispod, ali daleko od praga je Centar, s potporom od točno 2%. Radnička Fronta i Fokus imaju 1,5%.

Oko 1% “vrti” se šest mahom trenutačno saborskih stranaka: HSS (1,3%), HNS (1,2%), IDS (1,2%), Hrvatski suverenisti (1,1%), Ključ Hrvatske (1,0%) te Odlučnost i pravednost (1,0%).

Manje od 1% biračke potpore odlika je pet, također većinom parlamentarnih stranaka. To su HSU (0,9%), najbrojniji oporbeni klub zastupnika – Socijaldemokrati (0,8%), AP-Akcija za promjene šibensko-kninskog župana Jelića (0,6%), Hrebakov HSLS (0,5%) i Zekanovićev HDS (0,4%).









Postoji li kod ijedne stranke znatniji pad ili rast u odnosu na prošli mjesec?

Nema ga! I to ne samo u odnosu na prošli mjesec, nego i u odnosu na prošlu godinu. Oni mali pomaci u minus ili plus znatno su ispod razine statističke pogreške našeg istraživanja. No ako se uzme u obzir teza da ankete ne projiciraju izborne rezultate, nego pokazuju trendove, onda i te zanemarive mjesečne ili godišnje pomake treba pokazati, rekla je Munižaba predstavljajući rezultate istraživanja.

U tom kontekstu dobitnik mjeseca bio bi Domovinski pokret koji je u odnosu na listopad narastao za 0,99% i jedina je među pet stranaka koje prelaze izborni prag s rejtingom u plusu.









U najvećem je mjesečnom minusu je Možemo (-1,06%), a odmah iza Most (-0,81%). HDZ (-0,46%) i SDP (-0,45%) neznatno i podjednako, ali padaju.

Slična je situacija i na godišnjoj razini. Svojim postignućem u razdoblju od studenog 2022. do studenog 2023. opet Penavina stranka jedina može biti zadovoljna. Narasli su 2,8%. Svi ostali su manje ili više padali. Najviše Most (-1,5%), nešto manje Možemo (-0,9%). Malo je u godinu dana pao HDZ (-0,5%) i najmanje SDP (-0,3%).

Podsjećamo, još nije poznat mjesec održavanja izbora za Hrvatski sabor, dok se zna da su izbori za Europski parlament od 6. do 9. lipnja. Koncem godine očekuju nas i izbori za predsjednika Republike.