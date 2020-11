‘NOVCI SE BACAJU IZ HELIKOPTERA!’ Plenković se brže-bolje pohvalio, no ima li tu stvarno prostora za slavlje?

Autor: Ana Korenić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je konferenciju za novinare povodom objave agencije Moody’s koja je podigla kreditni rejting Hrvatske.

“Ono što je posebno važno u ovoj ocjeni je vrlo jasno prepoznata politika Vlade kao i pravovremena reakcija na borbu protiv covida, skupa s HNB-om. Upravo takvo osnaženo upravljanje pokazalo je da je Hrvatska ne samo sposobna održati kreditni rejting nego za jednu stepenicu pomaknuti se na ljestvici kreditne agencije koja rijetko objavljuje podatke”, dodao pa istaknuo je kako nas ova pozitivna vijest na jednu stepenicu bliže dovodi do uvođenje eura.

Ima li mjesta veselju, upitali smo financijskog analitičara i profesora Andreja Grubišića, koji govori kako je “vrijeme za zdrav razum i objektivno sagledavanje činjenica”.

“Tu je percepcija bitnija od realnosti, a to što je jedna stranka u zadnjih par godina na vlasti ne mora odmah značiti da tu postoji neka uzročno-posljedična veza. Naravno da preferiramo viši od nižeg kreditnog rejtinga, no on je ranije bio loš, a realno, loš je i dalje, ako se pogleda s aspekta veće slike”, govori nam naš sugovornik.

“Ima stvari koje su se dogodile nevezano za Republiku Hrvatsku. Što se tiče Centralne banke, novci se bacaju iz helikoptera i banke se forsiraju na plasman što više novaca, na tržištu je toliko novaca da su kreditne stope negativne. Definitivno je velika doza objektivnosti ono što trebamo u cijeloj ovoj priči”, govori te dodaje kako i dalje pripadamo špekulativnom razredu zemalja kada se govori o kreditnom rejtingu.

Razjasnio je i kako situacija u državi nije bajna, pa neke stvari treba sagledati iz više perspektiva.

“Nemamo manje zaposlenih u državnoj upravi već imamo manje stanovnika, nemamo manje prihode od poreza nego što smo imali, državna potrošnja je veća. Ta ocjena Moody’sa u sljedeće dvije, tri ili četiri godine za obične građane ne znači jako puno, ali znači visokoj politici. Svejedno, ne krivim vlast što to prikazuje boljim nego što zapravo je“, zaključuje.

Podsjećamo, agencija Moody’s podigla je rejting Hrvatske za jedan stupanj, na ‘Ba1’, ističući pojačane institucionalne kapacitete i politički okvir na ulasku u ključnu fazu pristupa eurozoni i smanjenu izloženost dugu u inozemnoj valuti.

Hrvatska je u srpnju, usred poremećaja koje je prouzročio koronavirus, primljena u Europski tečajni mehanizam (ERM) II, uspješno zaključivši pripremnu fazu za ulazak u eurozonu zahvaljujući opsežnom programu reformi, konstatira agencija.

Efikasnost hrvatskih mjera poboljšana je u proteklim godinama, ocjenjuje Moody’s, zaključivši da su vlada i središnja banka osigurale predvidljiviji i stabilniji okvir za ekonomsku aktivnost u vrlo neizvjesnom okruženju.