Novaković oštro o Plenkovićevu zahtjevu: ‘Ovo je napad na mene i pravnu struku’

Autor: Dnevno/Dr. K.

Nakon zahtjeva premijera Plenkovića za izuzećem predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković u procesu odlučivanja o njegovoj eventualnoj ulozi u slučaju lex Agrokora i afere Hotmail, vladajuća većina u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav u petak je većinom glasova odbila prijedlog da se na dnevni red uvrsti točka o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković.

Za takvu odluku bez rasprave glasalo je sedam članova tog odbora dok je njih petero bilo protiv.

Cijeli slučaj u obraćanju javnosti komentirala je sama Nataša Novaković.

“U ovome trenutku ne možemo odlučivati o dva predmeta. Možda ne bi bilo loše da Hrvatski sabor donese izmjene i dopune Zakona o sprečavanju sukoba interesa da u slučaju izuzeća propiše koje tijelo i u kojem roku treba reagirati. To se može vrlo brzo učiniti”, rekla je Novaković novinarima.

Na pitanje o njezinoj eventualnoj pristranosti, Novaković kaže:

“Da sam mislila da sam pristrana, ja bih otklonila svoj rad s tog predmeta. No to bi bilo i protiv pravila struke. To treba odlučiti tijelo koje je nadležno”.

Dodala je i da ona sama ne planira napustiti funkciju koju obnaša.