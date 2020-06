NOVA UHIĆENJA! Zbog sumnje u korupciju USKOK podignuo optužnicu protiv djelatnika Ministarstva graditeljstva!

Autor: Dnevno/N.M.

Na pomolu je nova afera, i to u Ministarstvu graditeljstva. USKOK je podignuo optužnicu protiv sedam osoba zbog korupcije. Sve se odvija godinu dana od uhićenja u Zagrebu i Splitu vezano za makinacije oko izgradnje hotela “Villa Harmony” na splitskim Bačvicama.

Među optuženima su Josip Bienenfeld (58), načelnik Samostalnog sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva, Željko Korica (67), bivši inspektor u Ministarstvu graditeljstva, sada pomoćnika direktora Sektora razvoja i investicija u Janafu te Zoran Sikirica (58), član uprave tvrtke Špinut d.o.o.

Kazneni postupak je pokrenut zbog sumnje u davanje mita oko izmjene građevinske dozvole za novoizgrađeni hotela. USKOK smatra da su za dobivanje pozitivnog mišljenja Ministarstva graditeljstva potrebnog zbog izmjene građevinske dozvole hotela dogovorili preko Željka Korice davanje mita Josipu Bienenfeldu. Zahtjev je bio podnijet Gradu Splitu te su optužene i osobe iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

“USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv J. B. (1962.), Ž. K. (1953.), Z. S. (1962.), L. P. M. (1963.), A. D. (1965.), T. B. (1966.) i D. R. (1964.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja mita, pomaganja u primanju mita, davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te poticanja na krivotvorenje službene i poslovne isprave. (3. 6. 2020.) Optužnicom se I., II. i III. okr. terete da su, od 18. ožujka do 15. travnja 2019., u Splitu i Zagrebu, I. okr. kao načelnik Samostalnog sektora za pravne poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, posredstvom II. okr., bivšeg zaposlenika tog Ministarstva, a na traženje III. okr., kao i na traženje stvarnog voditelja poslovanja društva kojeg je III. okr. osnivač., poduzimali radnje u cilju da od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita ishode izmjenu i dopunu građevinske dozvole izdane navedenom trgovačkom društvu kao investitoru izgradnje hotela na način da se, iako je došlo do smanjenja oblika i veličine građevinske čestice, zadrži veličina i katnost izgrađenog objekta. Radi realizacije navedenog, III. okr. i stvarni voditelj poslovanja njegovog društva su od II. okr. zatražili da posreduje kako bi navedeno Ministarstvo njihovom trgovačkom društvu izdalo mišljenje na temelju kojeg se ne bi rušila etaža hotela i kako bi se izdala izmjena i dopuna građevinske dozvole.

Kao bivši zaposlenik tog Ministarstva, II. okr. je iskoristio poznanstvo s I. okr. i dogovorio u Zagrebu sastanak I. okr. s III. okr. i stvarnim voditeljem poslovanja njegovog društva kojem je i sam prisustvovao. Sukladno dogovoru postignutom na tom sastanku, III. okr. i stvarni voditelj poslovanja njegovog društva su, prema uputi I. okr., podnijeli zahtjev u ime trgovačkog društva s upitom za davanje mišljenja kojeg im je po uputi I. okr. sastavio II. okr., povodom kojeg je I. okr., za obećanu novčanu nagradu, u ime Ministarstva izdao društvu mišljenje podobno za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole, na način kako je to u interesu investitora, za što mu je stvarni voditelj poslovanja investitora, sukladno dogovoru sa III. okr., predao 660 eura. Nadalje, V. okr. se tereti da je, kao voditeljica Odsjeka za graditeljstvo, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, od 21. prosinca 2015. do 14. travnja 2016., u Splitu, na traženje III. okr., osnivača jednog trgovačkog društva, kao i na traženje stvarnog voditelja poslovanja tog društva da se društvu kao investitoru hotela izda građevinska dozvola za izgradnju hotela veće površine od one koja se stvarno može izgraditi na postojećoj površini zemljišne čestice, postupila protivno Zakonu o gradnji, Generalnom urbanističkom planu Grada Splita i Zaključku gradonačelnika kojim je prihvaćen Glavni projekt za izgradnju tog hotela. Naime, iako je V. okr. izvršila očevid i utvrdila da je granična nekretnina na zapadu čestice državna cesta koja je javno dobro u općoj uporabi te se ne može otuđiti iz vlasništva Republike Hrvatske niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, pa se tako ni njena površina ne može koristiti za izračun koeficijenta iskorištenosti građevinske čestice, izdala je građevinsku dozvolu kojom je investitoru pribavila korist od najmanje 181.440 eura u kunskoj protuvrijednosti i to u vidu prava izgradnje hotela veće površine i katnosti od one koja bi se mogla izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice.

Također, VI. i VII. okr. se terete da su, od 8. lipnja do 9. listopada 2017., u Splitu, V. okr. kao voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove, Područnog ureda za katastar Split, Državne geodetske uprave, a VII. okr. kao viša upravna savjetnica istog Područnog ureda za katastar, sukladno traženju III. okr., osnivača trgovačkog društva, kao i sukladno traženju stvarnog voditelja poslovanja tog društva da investitoru naprijed navedenog hotela omoguće da započne izgradnju prije formiranja građevne čestice i izmjena građevinske dozvole s maksimalnim koeficijentom iskorištenosti izračunatim na temelju površine kojom je obuhvaćena i neotuđiva površina državne ceste na kojoj se ne mogu stjecati stvarna prava, mimo protokola od III. okr. preuzimali zahtjeve za formiranje građevinske čestice te provedbe cijepanja i spajanja zemljišta.

Potom je VI. okr. u Prijavnim listovima parcelacije za katastar i zemljišnik u tablicama precrtavao postojeće podatke i upisivao nove te ih ovjeravao svojim potpisom i unosio u aplikaciju Zajedničkog informacijskog sustava Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa, kako bi se na osnovu tih podataka bez izmjene geodetskog projekta i građevinske dozvole formirala građevna čestica. Na temelju tako izmijenjenih podataka iz Prijavnih listova parcelacije, VII. okr. je donosila rješenja o promjeni podataka u katastarskom operatu i dostavljala ih na provedbu Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu.

Osim toga, VIII. okr. se tereti da je kao glavni projektant arhitekture za građevinu i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskog projekta trgovačkog društva, tijekom studenoga 2015. godine, u Splitu, također na traženje III. okr., kao i stvarnog voditelja poslovanja društva kojeg je III. okr. osnivač, da investitoru omogući ishođenje građevinske dozvole za izgradnju hotela veće površine i katnosti, postupio protivno Zakonu o gradnji te izdao i svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta ovjerio izjave o sukladnosti Glavnog projekta s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te o sukladnosti Glavnog projekta s Generalnim urbanističkim planom Splita.

Na temelju takvog Glavnog projekta, a protivno lokacijskim uvjetima u pogledu veličine zgrade i oblika i veličine građevne čestice, u travnju 2016. godine trgovačkom društvu je izdana građevinska dozvola čime mu je omogućena izgradnja hotela veće površine i katnosti od one koju bi moglo izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice”, objavio je USKOK.