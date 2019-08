NOVA TRAGEDIJA HRVATSKE POLITIKE: Ovo čak nije ni prevara, jednostavno si je isplaćivala općinske novce na račun

Autor: Dnevno

Godinama uplaćivala proračunski novac na svoje račune, i nitko to nije primijetio sve dok nije umrla…

Referentica za računovodstvo zaposlena u međimurskoj Općini Pribislavec godinama si je na svoje privatne račune isplaćivala razne iznose novca iz proračuna, piše Večernji.

Pazila je da to ne budu velike brojke, da ne pobudi sumnju. Uplaćivala si je po 1000, 1500 kuna… Prošle godine apetiti su porasli, pa si je jednom isplatila 12.000 kuna u komadu. No, ni to nitko nije primijetio.

Kako piše Večernji, pitanje je bi li uopće itko uočio manjak da ovog ljeta nije iznenada preminula, i da nova računovotkinja zaposlena na ugovor o djelu nije pročešljala papire koje je ostavila prethodnica. Kad je otkrila sumnjive, neobjašnjive i nedovoljno obrazložene transakcije obavljene elektronskim putem, otišla je načelnici Višnji Ivačić (HNS) i klupko se počelo odmotavati.

Otkrivena je pronevjera skrivena u računovodstvenoj dokumentaciji. Obrazloženja za isplatu bile su aktualnosti tijekom godine, plaćanja javnim poduzećima, projektna dokumentacija, projekti u tijeku…

Istragu je preuzela policija, a načelnica kaže da je prema prvim informacijama šteta za Općinu – milijunska!

Pokojna računovotkinja na Općini je radila od 2002. godine, a unutarnja istraga sumnjivih transakcija obuhvatila razdoblje od 2015.

Pitanje je još je li ih bilo i ranije, i je li još netko bio uključen.

Načelnica kaže da zbog istrage ne može govoriti o iznosima, no izvjesno je, veli, da je u višegodišnjem kontinuitetu počinjena velika šteta.