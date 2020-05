NOVA SNAGA, STARA PORUKA! ’Autentičan’ kandidat MOST-a odaslao je ’autentičnu’ poruku

Autor: Dnevno

MOST nezavisna lista na svom je Twitter profilu objavila video zapis čija je glavna zvijezda Marin Miletić koji u istom poziva mlade ljude da izađu na izbore.

“Preostaje ti da uzmeš život u svoje ruke, da se boriš za svoju slobodu. Preostaje ti da im kažeš, e nećeš. Nećeš upravljati mojim životom. Ja imam svoju slobodu, ja imam svoj život. Imam predivnu domovinu u kojoj živim, imam predivnu svoju zemlju za koju se vrijedi boriti. I zato mladi čovječe nemoj ostati doma, izađi i bori se. Bori se za sve one ideale za koje duboko u svom srcu znaš da se vrijedi boriti. Doma nek ostaju miševi, doma nek ostaju oni koji se plaše. Doma neka ostaju oni koji će dopustiti da neki drugi s njima upravljaju, a ti nemoj biti jedan od tih i izađi na izbore i bori se”, rekao je.

Marin Miletić nedavno se pridružio stranci MOST, no čini se da je u politici duže od toga. U tom videu on naime, svjesno ili nesvjesno podsjeća na izjavu Zorana Milanovića koji je prije par godina gostovao u programu Radija Dalmacije gdje je komentirao izjavu čelnika HDZ-a, Tomislava Karamarka da na izbore treba izaći što prije te da će HDZ sigurno pobijediti.