NOVA ŠKOLA MOGLA BI PRIMITI KOSTU! ‘Ravnatelj ne mora znati da se radi o tom djetetu’: Sutkinja progovara, ‘rehabilitacija je moguća’

Autor: I.G.

Sutkinja za mladež, Lana Peto Kujundžić, iznijela je svoje mišljenje o nedavnim događajima u Srbiji u kojima je 13-godišnji dječak počinio masovno ubojstvo u školi. U intervjuu za N1, sutkinja je naglasila potrebu za poboljšanjem sustava podrške za mentalno zdravlje djece te poručila kako ne znači da će dijete biti ubojica do kraja života.

Naglasila je važnost pružanja pažnje djeci koja su žrtve nasilja u školi ili izvan nje te potrebu za prepoznavanjem zdravstvenih problema djece u predškolskim ustanovama, školama i kod pedijatara. Komentirala je i mogućnost rehabilitacije.

“Kaznena odgovornost je nešto što svaka država određuje, određuje dobnu granicu od koje će, pretpostavlja, dijete razumjeti što čini i da za to treba kazneno odgovarati. Naša je država rekla da je to 14 godina, zakonodavac predviđa da dijete ispod te dobi nije u stanju sve razumjeti, ne treba ga tretirati policijom i sudom nego ga trebaju tretirati neke druge ustanove. Je li moguća resocijalizacija? Moj odgovor je uvijek vrlo pozitivan: Da. Sve ovisi o tome kako će se društvo postaviti prema tom djetetu. Ako ćemo ga prozvati, reći puno ime i prezime, onemogućiti mu da se dalje školuje… To što se jednom ponašao delikventno, koliko god to strašno zvučalo, ne znači da je njegovo ponašanje takvo da će biti ubojica do kraja života. Ovo što kažete da će ići u dom, kad si kazneno neodgovoran ne možeš ići u popravni dom. To će biti odluka građanskog suda”, objašnjava.





Na pitanje hoće li ga druge škole htjeti primiti nakon svega, sutkinja odgovara: “Osnovno školstvo je obvezno, kako u Hrvatskoj, tako u Srbiji. Nijedna škola nema pravo reći da neće prihvatiti dijete koje ide u osnovnu školu. Nema tog ravnatelja koji će to treći. Osim toga, zašto bi ravnatelj znao da se radi o tom djetetu. To je kršenje privatnosti, da su objavili fotografiju, njegovo ime i prezime, imena i fotografije roditelja… Točno su rekli o kojoj je školi riječ, točno u koji razred je išao. Sve ono što je zabranjeno kad se izvještava o djeci i dječjem ponašanju. Radi se o djetetu, to nije zlotvor koji ima 60 godina i koji je počinio nešto sa sviješću i namjerom da nešto izigra. 80 posto svih delikventnih ponašanja su iz razloga jer djeca smatraju da se radi o igri, jer im je dosadno, jer smatraju da će se to dopasti njihovim vršnjacima… Djeca ne čine kaznena djela kao odrasli ljudi, u njegovom svijetu, čak i ako je mislio da su mu se rugali, mislim da je to igranje kao u igricama… Nemojmo opet kao odrasle osobe razmišljati da je on odrastao. I ovo da je on radio plan i program, ne znači da je on zločinac, zlotvor, nego je samo u pitanju vrlo pametno dijete koje je smišljalo način postupanja. Je zastrašujuće…”