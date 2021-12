NOVA ODLUKA O COVID POTVRDAMA: Europska komisija odlučila koliko će trajati, ovo je obvezujuće za sve članice EU

Europska komisija prihvatila je u utorak propis o valjanosti covid potvrda u trajanju devet mjeseci od primarnog cijepljenja, izjavio je za Reuters dužnosnik Europske unije.

Novi propisi bit će obvezujući za 27 država članica od 1. veljače, rekao je dužnosnik.

Ovaj se propis može srušiti kvalificiranom većinom vlada zemalja članica europskog bloka ili jednostavnom većinom članova Europskog parlamenta, no dužnosnici kažu da za to nema dovoljne podrške.

Propis će zamijeniti neobvezujuću preporuku Europske komisije iz studenoga. Nakon ove odluke zemlje članice EU-a morat će dozvoliti pristup putnicima koji su primili propisane doze.

S booster dozom vrijede neograničeno

Iznimka će biti pogoršanje stanja kad će moći uvesti dodatna ograničenja poput karantene ili negativnih testova. S booster dozom cjepiva valjanost covid propusnica bit će bez vremenskog ograničenja.

Today, we adopt a binding acceptance period of 9 months for vaccination certificates for intra-EU travel.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 21, 2021