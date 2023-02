NOVA MAMIĆEVA CURA NIJE NOVA! Intrigantna Jelenina pozadina: Dado nije bio sretan kada je čuo, u Hercegovini se takvo nešto rijetko viđa

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Oni su već dugo skupa, minimalno tri godine, Mamić ju je zaposlio u Elektroprivredi, a Jelena Planinić ima i stan u Zagrebu u istoj zgradi u kojoj je nastanjena prva dama Dinama Vlatka Peras. Tim nam riječima sugovornici iz Hercegovine govore o djevojci Zdravka Mamića, koja je od njega mlađa gotovo tri desetljeća.

Nije vijest o Mamićevoj novoj ljubavi za Hercegovce nikakva novost, uostalom, o tome su nam pričali još prije nekoliko mjeseci, a sada pak u Hercegovini nude i nešto drugačiju verziju priče od one koja je preplavila domaće medijske stupce, pa se tako govori da se Mamić zgodnom Jelenom oženio prije dvadesetak dana, ali i da se od svoje dugogodišnje supruge Marine razveo još prije godinu dana.

Je li se Mamić zaista skrasio u novom braku s mladom damom koja je zaintrigirala naciju, pitanje je svih pitanja, ali i tema o kojoj se Mamić ne oglašava, moguće i stoga što on vodi neke druge bitke, one za prevlast u zagrebačkom Dinamu. Bilo kako bilo, reklo bi se da ova priča s nekoliko verzija privlači mnogo više pozornosti od Mamićevih presica, no to nije čudno jer ovakva ljubav i ovakav raspad braka u Hercegovini se ne viđaju svaki dan.





Za taj kruti, tradicionalni i konzervativni kraj ova ljubavna storija neobična je utoliko što se Jelena zbog veze s tri desetljeća starijim Zdravkom razvela od svoga prvog supruga, a prema jednoj verziji priče, Mamić je za zgodnom i prpošnom Hercegovkom potpuno “odlijepio” te njih dvoje planiraju zajednički život u luksuznom stanu u Mostaru koji je reformator hrvatskog pravosuđa navodno već kupio.

Range Rover

Inače je Jelena Planinić rodom iz Ljubuškog, u koji Mamić često navraća i u kojem je navodno zainteresiran za ulaganja u turizam, no ovaj novi par susreće se uglavnom po Mostaru, po tamošnjim restoranima i noćnim klubovima. Susreti Zdravka Mamića i njegove Jelene nisu nikoga iznenađivali, premda njihova veza traje gotovo tri godine, na vidjelo je izašla tek prije nekoliko mjeseci jer nisu mogli suspregnuti strasti u jednom poznatom mostarskom noćnom klubu. Moguće je da je par strasti prestao susprezati baš zato što se Mamić tada već rastao i što su planirali svoju vezu okruniti brakom.

Kako je Jelena bila Mamićeva tajnica, tako je imala prilike upoznati njegove kćeri koje nisu oduševljene očevom novom djevojkom, što i ne iznenađuje jer su gotovo isto godište kao ona. Upoznala je Jelena i Mamićevu suprugu Marinu koja je s ljubavnicom svojeg supruga ispijala kave i kojoj nakon svega što je prošla sa Zdravkom ovaj njegov potez iznimno teško pada. Izdao je ženu koja je uz njega bila u najtežem periodu. Dok je on bio u Međugorju, Marina je podizala djecu i povlačila se po medijskom prostoru u negativnom kontekstu, govore oni koji poznaju Mamićevu suprugu, koja se inače posljednjih godina okrenula vjeri. Nije tajna da je Marina Mamić druga Mamićeva supruga te da s njom ima dvije kćeri, Ivu i Luciju, dok iz prvog braka ima sina Marija. Mamić je uvijek s poštovanjem progovarao o svojoj supruzi Marini koja je u svakom trenutku bila besprijekorno odjevena u skupocjenu i brendiranu odjeću. A lijepoj Jeleni, osim skupocjenih torbi, cipela i nakita, darovao je i luksuzni Range Rover. Prema još jednoj verziji ove intrigantne priče, Mamić se s Jelenom još nije preselio u Mostar, on živi u svojem stanu u Međugorju, iz kojega se bivša supruga Marina vratila u Zagreb, u čijem je središtu posljednji put viđena sredinom studenoga.

Inače je Jelena vrlo samozatajna, a oni koji su je imali prilike upoznati svjedoče da njoj nije bilo ni do novca ni do materijalnog statusa jer je sve to imala i u svom prvom braku s hercegovačkim poduzetnikom Dadom Planinićem, čije je prezime zadržala i nakon razvoda. Planinić je suvlasnik lanca trgovina odjećom, uključujući i shopping-centar u blizini Međugorja Park&Shop. Premda se po Hercegovini govorilo da je mlada Jelena zbog veze s Mamićem ostavila svoju djecu, ovaj par djece nema.









Vjerojatno zato što je i sama bila svjesna da će napisi o njezinoj vezi s Mamićem prije ili poslije dospjeti na naslovnice svih medija u regiji, Jelena ni na društvenim mrežama nije aktivna, profili su joj zaključani za javnost, ali se zato može doznati da je radila kao recepcionarka u tvrtki bivšeg supruga koji u Međugorju posjeduje i hotel Ruža. Prema nekim pričama, Jelena i njezin novi odabranik Zdravko upoznali su se upravo u hotelu njezina supruga Dade, čija je obitelj navodno također zgrožena ovom avanturom koja traje gotovo tri godine i zbog koje je i Dado Planinić izvrgnut medijskom eksponiranju koje nikada nije želio. Razočarani bivši suprug zasad cijelu ovu priču nije želio komentirati, no po Međugorju se govori kako razvod nije okončao u ugodnom tonu. Jelenu to ne zanima previše, Mamić ju je svojim šarmom i slatkorječivošću oborio s nogu, a ona ljubav više nije mogla skrivati.

Velika ljubav

Inače su se Marina i Zdravko Mamić upoznali početkom devedesetih, nakon jedne utakmice u Maksimiru, a u jednom od svojih istupa Mamić je otkrio kako je to s njegove strane bila ljubav na prvi pogled. Prije Marine osebujni Zdravko Mamić bio je u braku s devet godina starijom Nadom, s kojom se vjenčao kada je imao samo 21 godinu i s kojom je dobio sina Marija. Sa svojom prvom suprugom Mamić je i danas u dobrim odnosima i o njoj progovara s ogromnim poštovanjem. “Bez obzira na to što nismo u braku, ona je moja velika prijateljica i prijateljica moje današnje žene i djece iz drugog braka. Izgradili smo dobar odnos. Sve što danas imaju moja žena i djeca, to ima i moja bivša žena. I kad su obiteljska slavlja, Nada je uvijek tu, ima odličan odnos s mojom mamom”, rekao je Mamić svojedobno. Čini se, međutim, da supruga Marina ne namjerava na obiteljskim druženjima ugošćivati mladu i atraktivnu Hercegovku Jelenu koja je osvojila srce njezina muža, koji je smetnuo s uma i to da je ta mlada žena po godinama bliska njegovim kćerima. Moglo bi se reći kako je doista riječ o velikoj i fatalnoj ljubavi jer se nešto takvo u Hercegovini rijetko viđa.