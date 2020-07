NOVA HEROINA DESNICE: Macanovo vrijeđanje samo joj je podignulo rejting među domoljubnim snagama

Autor: 7dnevno

Premda Domovinski pokret Miroslava Škore nije uspio pomutiti račune HDZ-u, na nedavno održanim parlamentarnim izborima Škorin je pokret već sada uspio iznjedriti novu, neupitnu heroinu hrvatske desnice. Riječ je o britkoj novinarki Karolini Vidović Krišto, ljepuškastoj dami o kojoj posljednjih dana bruje svi mediji u zemlji. Kako i ne bi brujali kada je Vidović Krišto u svojem prvom postizbornom javnom nastupu uspjela izazvati pomutnju istjerujući iz studija HTV-ove emisiji Otvoreno PR stručnjaka Krešu Macana. Macan je pobjegao pred britkom retorikom žene koja je nastojala osporiti njegov status nezavisnog komunikacijskog stručnjaka. Spodoba – etiketa je to koju je donedavni Plenkovićev savjetnik Macan prilijepio ovoj novoj političkoj zvijezdi. Uvrede na račun jedne žene nisu previše poljuljale razne ženske udruge u državi, ali su sasvim sigurno iste te uvrede Karolini Vidović Krišto već sada osigurale status jedne od najzanimljivijih zastupnica čiji će angažman u novom sazivu sabora plijeniti pažnju.

Nije međutim ova novinarka javne televizije na desnici prepoznata tek jučer. Saborskih se klupa domogla osvojivši veliki broj preferencijalnih glasova u devetoj izbornoj jedinici u kojoj je nositelj liste bio Suverenist Hrvoje Zekanović. Jedinica je ovo koja obuhvaća dijelove Dalmacije u kojoj se bez obzira na ranija predviđanja HDZ pokazao kao dominantna opcija pa je samim time njen ulazak u Sabor veliki uspjeh. Probila se pored nikad jače konkurencije. Ono što simpatizeri ove magistrice novinarstva prvo istaknu kada progovaraju o njoj jest to da je rođena u Vukovaru. Usprkos tome Krišto mladost nije provela u svojem rodnom gradu.

Ozbiljna karijera

Školovala se u Munchenu gdje nakon završene osnovne škole upisuje matematičku, a zatim i jezičnu gimnaziju. Godinu dana studirala je pravo u Njemačkoj, a po povratku u Hrvatsku upisuje i završava Fakultet političkih znanosti. Osim što je kao novinarka iznimno strastvena, Krišto je i velika ljubiteljica povijesti. Pogledate li njenu biografiju, tada postaje razumljiva njena strast prema povijesnim temama. Riječ je i o doktorandici povijesti, što je ujedno i jedan od manje poznatih podataka iz njezina životopisa. Nema nedoumice oko toga da je karijeru Karoline Vidović Krišto ipak prije svega obilježilo novinarstvo, i to ono na javnoj televiziji. S radom na HRT-u počela je davne 1996. godine, a nakon svega dvije godine postaje najmlađa urednica vijesti u povijesti Hrvatske radiotelevizije. Krišto je uz to uređivala središnji Dnevnik nacionalne televizije, a iz njene je radionice proizašao dokumentarni film „Vaši vas ne žele” koji je prvi put na HRT-u 2001. progovorio o nametnutoj pomirbi koja ne stvara uvjete za trajan mir u Hrvatskoj. Iduću je godinu u karijeri ove novinarke obilježilo pokretanje međunarodnog programa HRT-a i to s namjerom promocije Hrvatske u svijetu, ali i s ciljem integracije Hrvata širom svijeta pod programom HRT-a „Slika Hrvatske”. Urednicom ovoga programa Vidović Krišto postala je 2007., a tada pokreće autorsku emisiju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Uz to je upravo na svojoj matičnoj televizijskoj kući vodila i uređivala čitavu paletu emisija šarolikog sadržaja.

Medijski žrvanj

U žrvanj medijsko-analitičkih napada upada krajem prosinca 2012. kada u vlastitoj emisiji „Slika Hrvatske” progovara o spolnom odgoju u školama i vrtićima tvrdeći da je isto nametnuto. Tada u epizodi naslovljenoj „Pedofilija kao temelj spolnog odgoja” prikazuje isječke iz filma Tima Tatea o američkom seksologu Alfredu Kinseyju koji je plaćao i poticao pedofile da seksualno zlostavljaju dojenčad i djecu. Dječje vrištanje, plač i padanje u nesvijest ovaj kontroverzni seksolog uzima kao argument za to da su djeca seksualna bića od rođenja. Ono što je Krišto u svojoj emisiji problematizirala govoreći o nametanju seksualnog odgoja u hrvatske škole jest to što je on temeljen na pedofiliji i Kinsyjevu učenju budući da mu je glavni mentor Aleksandar Stulhofer, hrvatski seksolog. Na kraju te emisije Vidović Krišto najavljuje teme za iduću emisiju tvrdeći da će se baviti problemima hrvatskog društva i politike uz naglasak na aboliciju ratnih zločina, ali i kriminalnu privatizaciju. Iduću emisiji Vidović Krišto nije dočekala.

Zbog informacija o spolnom odgoju suspendirana je sa svojega radnog mjesta u roku od nekoliko sati, a emisija koju je uređivala ukinuta je po hitnom postupku. Baš kao što danas javne rasprave izaziva njena polemika s Macanom, tako je i onda njena emisija izazvala lavinu reakcija u javnosti. S jedne su se strane na noge dignuli kritičari, a s druge pak strane dio konzervativne javnosti koji je odlučio dati potporu poznatoj novinarki. Na društvenim mrežama i danas postoji niz grupa s velikim brojem članova koji daju potporu novinarki Krištom koja je početkom siječnja 2015. dobila otkaz na HRT-u jer je zahtijevala da se izmijeni Etički kodeks koji je novinarima i kreativnom osoblju kršio temeljna ljudska prava uskraćujući im pravo na slobodu misli ili primjerice vjeroispovijesti. U tom razdoblju ulazi u sklopu interne rasprave na javnoj televiziji u konflikt s Goranom Radmanom prozivajući ga za nametanje jugokomunizma i kršenje ljudskih prava, na što joj on uručuje izvanredan otkaz. U njenu obranu ustaje niz kolega s televizije, ali i Hrvatski helsinški odbor te Ogranak novinarskog društva na HTV-u pa sedam mjeseci kasnije sudskim nalogom biva vraćena na svoje radno mjesto.

Presudom je također utvrđeno da se radi o protuzakonitom otkazu. U međuvremenu se mijenja Etički kodeks televizije, a Radman napušta poziciju glavnog ravnatelja. Unatoč tome nije joj dopušteno uređenje programa HRT-a „Slika Hrvatske” pa karijeru nastavlja kao politička komentatorica i urednica pojedinih emisija. Pažnju javnosti na sebe skreće i kroz emisiju „Dobro jutro Hrvatska” u sklopu koje je analizirala strane i domaće tiskovine. Sve je to sada iza ove novinarke. Ona novu stranicu u svojoj karijeri okreće kao političarka i saborska zastupnica, a osim što ju je podržalo brojno biračko tijelo, uz njen su angažman stali Josip Deur i Ivica Arbanas Lipi te Ivan Anđelić Doktor, hrvatski branitelji i heroji Domovinskog rata.

Potpora branitelja

Iz toga je vidljivo da Karolina Vidović Krišto ima široku potporu braniteljske populacije, što je također jedan od presedana. Niti jednoj drugoj hrvatskoj političarki to nije tako spretno i nenametljivo pošlo za rukom.

Incident u Otvorenom s kojim se nacija zabavlja Vidović Krišto objasnila je i u razgovoru. „Ako pogledate snimku emisije, vidjet ćete da je gospodin Macan otišao u trenutku kad mi je počeo nešto predbacivati, na što sam mu ja odgovorila da obmanjuje javnost s obzirom na to da je radio za HDZ i njegova predsjednika Andreja Plenkovića, te samim time nije neovisan”, navela je Krišto dodajući da je Macan napustio studio jer ga je ubola tamo gdje najviše boli. Zanimljivo, Macan je u slične okršaje svojedobno ulazio i s Ninom Raspudićem, no radi toga ipak nije napuštao emisije. Za razliku od brojnih drugih žena koje su prešutjele njegovo nedžentlmensko ponašanje, u obranu novinarke Vidović Krišto stala je Željka Markić. „Što je radio Togonal? Macan šizi, prekida Vidović Krišto, izlazi iz studija, vrijeđa saborsku zastupnicu.

To je malo koga iznenadilo. Koliko je neovisan, toliko je Macan i stručnjak za komunikaciju. Da ne spominjemo njegovo savjetovanje Plenkovića o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Puna usta priča o ženskim pravima i zaštiti žena. A gotovo iste rečenice koje mu je rekla Vidović Krišto uputio mu je prije nekoliko mjeseci Nino Raspudić. Njega nije izvrijeđao niti otišao iz studija. Sad moje pitanje – što je radio Mislav Togonal? Domaćin emisije, na javnoj televiziji koju svi financiramo pretplatom – umjesto da se ispriča Karolini i zaštiti svoju gošću- dozivao je Macana da se vrati. Kao što nam je lijepo objasnila Veljača – na neke se žene u Hrvatskoj smije urlati. To su one – za koje ona, Obersnel, Togonal, Macan i tko zna tko još – procijene da to “zaslužuju”, objavila je Markić na svojem fejs profilu. Jednima kontroverzna, drugima heroina, bilo kako bilo, dojam je da će Karolina Vidović Krišto još dugo sijati na hrvatskom političkom nebu.