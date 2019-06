NOVA GENERACIJA ISELJENIŠTVA ĆE UNIŠTITI HDZ ‘Ni oni ni SDP moj glas nemaju, zbog njih smo pobjegli!’

Autor: A. A./I. M.

Nakon izbora za Europski parlament postalo je jasno ono što su mnogi predviđali, a to je da su velike, tzv. sistemske stranke HDZ i SDP drastično izgubile podršku ukupnog biračkog tijela, a taj trend će se, sada je potpuno izvjesno, još silovitije nastaviti sve do redovnih parlamentarnih izbora na jesen 2020. godine. U toj priči najzanimljivija je teza da će velike stranke najveću štetu pretrpjeti zbog nove generacije iseljeništva, a to je ona koja je iselila od 2013. naovamo. Riječ je o otprilike 250 tisuća ljudi, mahom mlađih, u dobi između 19 i 39 godina. S obzirom da su u tom valu emigracije demografski najviše stradale Slavonija, Dalmacija i Lika, koje su tradicionalno naklonjene HDZ-u, lako je zaključiti da će upravo ta stranka osjetiti najoštriji pad potpore.

Svi ovi zaključci proizlaze iz nekoliko razgovora koje smo obavili s nekolicinom mladih ljudi koji su iselili u Irsku i Njemačku te demografom s Hrvatskih studija, Stjepanom Štercom. On nam je potvrdio tezu o šteti koje će pretrpjeti velike stranke zbog nove generacije iseljenika. S nama je podijelio i najnovije brojke o iseljavanju, koje ne pokazuje znakove usporavanja.

Nema povratka

Krenimo s našom mladošću koja uglavnom revoltirano gleda iza ramena na hrvatsku društvenu zbilju i mogućnost da glasuju za neku političku opciju

“Neću glasovati ni za koga jer se ne planiram vraćati u Hrvatsku. Imam pravo glasa tu na lokalnim izborima, i na to ću ići jer od sada samo to utječe na moj život. HDZ i sve te ostale stranke više nemaju utjecaja na moj život”, rekla nam je 36-godišnja Vlatka s adresom u Irskoj.

“Briga me za njih. Meni je sve to isto od 1991.. Nitko nije napravio neku razliku. Dok sam bio u Hrvatskoj meni je bilo sve gore i gore pa sam bio prisiljen otići prije sedam godina. I ovi što bi nešto htjeli napraviti, trebalo bi čekati barem 20 godina da se nešto promijeni. I to pod uvjetom da u tom razdoblju svi radimo kao sumanuti i da nitko ne ukrade niti jednu kunu. E, tada bi tek na nulu došli”, pomalo sarkastično procjenjuje 36-godišnji Zoran koji radi u Njemačkoj.

“Ne glasam jer imam neki razlog za to, već me takve stvari naprosto ne zanimaju”, ravnodušna je 30-godišnja Ema iz Irske.

Najizravniji i najraspoloženiji za razgovor bio je 28-godišnji David, koji kruh također zarađuje na Zelenom otoku.

“Od mene nitko neće dobiti glas. To su za mene sve lopovi i lažljive pi..e.

Kakvo mišljenje prevladava među tvojim prijateljima, kolegama, odnosno ostalim Hrvatima koje srećeš u Irskoj? Što misle o HDZ-u, SDP-u, koji su dosad vladali, ali i ostalim strankama?, upitali smo Davida.

“Nikoga ovdje ne zanima politika u Hrvatskoj, a kamoli da bi izašli na neke izbore. U velikoj većini prozivaju HDZ za katastrofalno stanje u Hrvatskoj, a pri tome ne rade neku veliku razliku ni s SDP-om. Naprosto smatraju da su oni doveli Hrvatsku u situaciju gdje se nalazi. Smatraju da su svi u hrvatskoj politici korumpirani, pogotovo u HDZ-u. Što se tiče te stranke, ovdje uglavnom možete čuti da ju vode ljudi koji su moralno smeće. Naime, neki smatraju kako se HDZ uvelike odmakao od stavova koje je imao 90-tih. Ne štite nacionalne interese, već provode politiku nekih drugih sila. Moje osobno mišljenje je da su HDZ i SDP interesne skupine, ponikle iz titoističkog komunizma, i već godinama namjerno provode politiku uništenja hrvatskog naroda.”

Mladi sve vide

Demografa Stjepana Šterca takav stav iseljenih mladih uopće ne iznenađuje. Na pitanje hoće li baš HDZ najviše izgubiti na potpori zbog nove genaracije iseljenih, Šterc odgovara:

“Smatram da hoće. Naime, HDZ se pokazao kao klasična sistemska stranka. Selekcija stranačkih kadrova se provodi bez ikakvih kriterija. Uspinju se samo oni koji su lojalni vodstvu, bez obzira na obrazovanje, stručnost i iskustvo. Dobiješ poziciju kakvu poželiš, samo ako si dobar s čelnim ljudima. To sve mladi ljudi vide, osjećaju. HDZ se ne mijenja. Ta stranka, kao i SDP, ima svoje Forume mladih, tzv. stranačku mladež, ali to nisu buntovni mladi koji bi nešto htjeli promijeniti, već je samo riječ o osobnim ambicijama. Osim toga, mi iste ljude na političkoj sceni gledamo već 25 godina. Niti jedan premijer do sada nije bio neki gospodarstvenik, svi su oni ili pravnici ili diplomati. Sve to ne vodi nikakvim suštinskim promjenama, a mladi baš to žele. Kako toga nema, jasno je da odlaze u zemlje gdje nema tih društvenih nepravdi”, kaže nam Šterc.

Najnoviji podaci o iseljevanju koje nam je Šterc otkrio su zapanjujući.

“Samo lani se iselilo 47 tisuća ljudi. Procjenjuje se da je od 2013. do danas ukupno iselilo između 230 i 270 tisuća ljudi. Podaci, nažalost, ne mogu biti egzaktni jer raspolažemo s onima koje imamo iz Državnog zavoda za statistiku i onima iz zemalja u koje ljudi useljavaju, a oni su puno relevantniji. Zabrinjavajuće je i to da 2/3 iseljenih čini populacija između 19 i 39 godina. Osim toga, sve je veći broj djece, dakle mlađih od 18, koji odlaze zajedno s roditeljima. Toj poražavajućoj činjenici svjedočimo svake godine pri upisima u osnovne i srednje škole, gdje broj upisanih pada i za 25 posto u odnosu na godinu prije.”

Potop velikih stranaka

No, vratimo se političkim strankama. Šefovi HDZ-a i SDP-a neće izgubiti podršku samo zbog iseljavanja. Bazen birača se prazni i prirodnim putem. Naime, između svakih izbora, u pravilu četiri godine, 180 tisuća mladih u dobi od 18 godina ulazi u birački sastav dok se zbog smrtnosti 220 tisuća osoba ispisuje iz registra birača. Dakle, samo prirodnim putem biračko tijelo, između dva izborna ciklusa, gubi 40 tisuća osoba.

“Tu je zanimljivo spomenuti da se na taj način gube stariji birači, oni koji su naklonjeniji velikim, tradicionalnim strankama, dok su mladi birači ipak skloniji birati alternativne opcije, odnosno manje, protusistemske stranke“, pojašnjava Šterc.

Kada govorimo o biračkom potencijalu onih koji su iselili, treba reći kako postoje oni koji su odjavili prebivalište, pa samim time i izgubili pravo glasovanja u Hrvatskoj, te one koji su zadržali prebivalište i ostali u registru birača.

“Onaj dio populacije koji se ne odjavi može glasovati unutar 10 izbornih jedinica. S druge strane, oni koji se odjave automatski ulaze u tzv. dijasporu, odnosno 11. izbornu jedinicu. Međutim, teško mi je povjerovati da će oni koji nisu odjavili prebivalište, a to čine i da bi zadržali zdravstveno, doći fizički u Hrvatsku samo da bi glasovali”, smatra Šterc te za kraj izvodi sljedeći zaključak: “U kombinaciji prirodne izmjene biračkog tijela i masovnog iseljavanja zbog načina upravljanja Hrvatskom potpuno je jasno da je to gubitak biračkog tijela sistemskih stranaka, kao što su HDZ i SDP. Te stranke jednostavno ne mogu ispuniti očekivanja mladih ljudi. Čak i kada bi se spojile u neku veliku koaliciju, time bi samo proizveli još veći bunt kod mladih, ali i šire populacije.”