NOVA EPIDEMIJA NA POMOLU? U Kini se pojavila ptičja gripa

Kinesko ministarstvo poljoprivrede javlja da se na peradarskoj farmi u pokrajini Sichuan pojavila ptičja gripa, piše Reuters.

Ovo je prvi slučaj ptičje gripe H5N6 u Kini na peradarskoj farmi nakon što je početkom godine utvrđen kod četiri labuda.

An outbreak of #H5N6 bird flu has been confirmed in Nanchong, SW China’s Sichuan province, with 2,261 poultry culled, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs said Sunday. pic.twitter.com/pdoskWOSIQ

— People’s Daily, China (@PDChina) February 10, 2020