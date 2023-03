NOVA DRAMA U OBITELJI MILANOVIĆ! Predsjednikov sin opet podigao buru, Zoran ranije poručio: ‘Mi vam volimo maznuti, nadamo se da nitko ne pita’

Sin predsjednika Zorana Milanovića, Marko Milanović, izazvao je burne polemike u javnosti nakon što se doznalo da se prijavio i prošao na Gradskoj stipendiji za izvrsnost od 385 eura mjesečno.

Naime, mnogi su se pitali, treba li predsjednikov sin, uzevši u obzir plaću roditelja od skoro pet i pol tisuća eura, dobivati stipendiju. No, to nije sve jer se pojavila informacija da mlađi Milanović prima i stipendiju Hrvatskog olimpijskog odbora od 180 eura mjesečno.

Zasluge svakako ima. Naime, on je uspješan hrvač i odličan učenik. No, postavlja se pitanje, može li primati obje stipendije?





“On je korisnik naših programa, programa 2/1 i kao odličan hrvač koristi ga. Između ostalog, u tom programu su i stipendije nekakvih čini mi se 150 eura”, potvrdio je za N1 Siniša Krajač, glavni tajnik HOO-a.

Treba napomenuti da je u natječaju za gradske stipendije naznačeno da korisnik ne može istodobno dobivati neku drugu stipendiju financiranu javnim novcem, a ova koju dobiva od HOO-a to jest. Predsjednik povjerenstva tvrdi da nije bilo propusta u dodjeli gradske stipendije te da one još nisu službeno dodijeljene niti su potpisani ugovori.

Grad Zagreb: Morat će odlučiti koju će koristiti

“On će se morati odlučiti koju stipendiju će koristiti. Ako se odluči za stipendiju Grada Zagreba, onda mora pogledati što mu stoji u Ugovoru koji je potpisao za stipendiju koju već prima, odnosno po kojim uvjetima se taj Ugovor može razvrgnuti – treba li vratiti cijelu stipendiju ili samo dio već primljene stipendije”, pojasnio je dr.sc. Pavel Gregorić, predsjednik Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Zagreba za izvrsnost.

HOO: Jedna stipendija ne isključuje drugu, zašto bi raskinuo?

Iz Hrvatskog olimpijskog Odbora smatraju da razloga za raskidanje Ugovora o stipendiranju nema, a glavni tajnik HOO-a Krajač se pita, zašto bi se mladi Milanović odlučio za raskidanje? On tvrdi, jedna stipendija ne isključuje drugu jer se ne radi o sportskoj stipendiji nije mu sporno što se obje financiraju iz javnog proračuna.

“Po nama, on ne treba raskidati stipendiju sportsku zato jer se radi o sportskom usavršavanju. Školovanje nema veze s nama. Imali smo raznih slučajeva, ali ovakav slučaj da je netko morao raskidati zbog jednog ili drugog, neću tvrditi sto posto, ali mislim da nismo imali.”

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je jasan – ista pravila vrijede za sve i Gradski ured bi trebao dodatno provjeriti njegovu prijavu. Dodaje, ako se u uvjetima natječaja za gradsku potporu navodi da nitko ne može primati duple stipendije, onda je to to.









“Jedino ako bi, što ja u ovom trenutku ne znam, stipendija od strane Olimpijskog odbora bila namijenjena za nešto sasvim drugo. Ali propozicije vrijede za sve, pa tako i za sina predsjednika države”, rekao je Fuchs.

Milanović ironičan o prvoj stipendiji: ‘Mi vam volimo maznuti’

Kada je početkom ožujka izašla vijest da je Marko Milanović dobio gradsku stipendiju, prije no što se saznalo i za onu HOO-a, predsjednik Zoran Milanović to je ironično komentirao.

“Da, znao sam. I, što je presudilo, odličan uspjeh ili? Ne, ne, mi vam krademo. Mi vam volimo maznut, nadamo se da nas nitko neće pitat. To je isto handžar medija napravila. Današnji članak u kojem su dobili odgovor od Povjerenstva da je naprosto imao previše bodova”, rekao je tada predsjednik Zoran Milanović.









Osvrnuo se i na etičku dilemu o primanju stipendije jer se ipak radi o obitelji s nadprosječnim primanjima.

“Dobro pitanje, ali siguran sam da je i to vrednovano i ponderirano. Da i prihodi roditelja i te četvorke, stravične, o kojima govorite, i to se uzima u obzir. Rekli su nadležni, a ti su znali da će ih provjeravat da ima te dvije četvorke buuuu i opet bi bio na toj listi i to debelo”, dodao je predsjednik i novinare za dodatna pitanja uputio na svog sina jer je punoljetan.