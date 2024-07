Nova devastacija na Jadranu: Kaže da ima ‘privatni pristup moru’, prijeti mu brutalna kazna

Autor: I.G.

Na Visu se odvija nova epizoda protuzakonitog prisvajanja pomorskog dobra, gdje su vlasnici luksuznih vila odlučili ignorirati zakone i prisvojiti dio obale kao svoju privatnu imovinu.

Na svojim web stranicama vlasnici tih vila oglašavaju “privatni pristup moru” kao dio luksuznog boravka, što uključuje i betoniranu rivu s ljestvama za lakši ulazak i izlazak iz mora. Da bi se ovakva infrastruktura izgradila, bilo je potrebno uništiti prirodne stijene, čime je devastirana ne samo hrvatska obala, već su i prekršeni zakoni Republike Hrvatske.

Ovo predstavlja ozbiljno kršenje pomorskog dobra, devastaciju okoliša i lažno oglašavanje, za što su predviđene rigorozne kazne.

Jasni zakonski propisi

Prema Zakonu o nedopuštenom oglašavanju, članak 3. jasno definira zavaravajuće oglašavanje: “Zavaravajuće oglašavanje je bilo koje oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente”.

Osim toga, Kazneni Zakon RH koji u članku 255. za ovakvo ponašanje predviđa i kažnjavanje: “Tko u ponudi robe ili usluga upućenoj širem krugu osoba navede neistinite ili nepotpune podatke koji su bitni za sklapanje ugovora i mogu razumnog potrošača dovesti u zabludu kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine!” Novčane kazne za lažno oglašavanje kreću se do 25 tisuća eura!

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 200., predviđa novčane kazne od 33.000 do 130.000 eura za pravne osobe koje grade građevine na pomorskom dobru bez potrebnih ugovora o koncesiji ili posebnoj upotrebi: “Novčanom kaznom u iznosu od 33.000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba koja gradi građevinu na pomorskom dobru bez: 1. ugovora o koncesiji koji uključuje gradnju građevina (članak 48. stavak 2.) i/ili 2. ugovora o posebnoj upotrebi koji uključuje gradnju građevina” te napominje kako će se , “novčanom kaznom u iznosu od 6000 do 130.000 eura kazniti za pomorski prekršaj pravna osoba koja ograničava i/ili isključuje opću upotrebu pomorskog dobra ili zaposjeda pomorsko dobro na bilo koji način za sebe ili drugoga.

Za isti prekršaj, novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 6000 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, od 20.000 do 66.360 eura kaznit će se obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 6000 eura.”, prenosi Morski.hr.