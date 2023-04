NOVA AGONIJA GABRIJELE ŽALAC! Ili nagodba ili razvod: Suprug postavio jasan ultimatum

Autor: Iva Međugorac

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac ponovno se prestala spominjati u javnom prostoru, ali bez obzira na to njeno se ime nerijetko spominje po HDZ-u čija je članica. Kada govore o Žalac u vladajućim redovima ne prestaju izražavati zabrinutost, znajući da je pred njom iscrpna borba za dokazivanje nevinosti, a da su s druge strane pred njima parlamentarni izbori pri čemu im nad glavnom visi najava europskih tužitelja o novim uhićenjima, i nekim novim istragama.

Suprug Gabrijele Žalac prelomio

Koga bi te istrage u HDZ-u mogle zahvatiti u ovoj se stranci nikada ne zna, ali se zato vrlo dobro zna da je Žalac kroz ministarski staž bila bliska s premijerom Plenkovićem, s kojim se sastajala i u tajnosti. Ovih je dana komentirajući odlazak Vanje Marušić sa čela Uskoka Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja dao naslutiti da bi se razlog mogao kriti u tome što je htjela otvoriti istragu u slučaju AP. Sve i da te teze nisu ispravne, ostaje činjenica da se premijer Plenković spominjao u prepiskama između Žalac i bivše državne tajnice Josipe Rimac te da bi mu se to prije ili kasnije moglo obiti o glavu, posebice ako Žalac pristane na nagodbu o kojoj se donedavno ozbiljno progovaralo.





Nedavno je Žalac posjetila zagrebački Ured europskog tužitelja, što je izazvalo paniku u vladajućim redovima, a kao što se nemir zbog njenih afera uvukao u Vladu, tako se nemir odnedavno uvukao i u obitelj bivše ministrice. Kako tvrde upućeni, Žalac prolazi kroz ozbiljnu obiteljsku krizu nakon što joj je suprug Mario postavio neugodan ultimatum- ili nagodba, ili razvod navodno joj je vrlo jasno priopćio dajući joj do znanja da se on ne misli brinuti o njihovoj djeci dok ona bude boravila u zatvoru.

Ultimatum koji joj je teško pao

Taj je ultimatum potresao ministricu Žalac koja nagodbi nije sklona, i koja se još uvijek nada da bi joj netko iz stranke, a ponajviše premijer Plenković mogao pomoći u agoniji koja ju je snašla na svim poljima. Nije tajna da je privođenje i otvaranje istraga Žalac dovelo u nepovoljan položaj te da je ona radi toga u nezavidnoj financijskoj situaciji. Tvrtka koju je otvorila po izlasku iz politike odavno je ugašena, a ona se nema na koga osloniti jer su joj mnogi kojima je kroz političku karijeru pomagala okrenuli leđa, što i jest motiv njenog supruga Marija da je privoli na nagodbu.

”Nitko se za nju neće žrtvovati, niti ona može računati na bilo koga, posebice na nekoga iz politike, Plenković se bori za sebe i zato se s njom susretao’‘, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik koji poznaje obitelj Žalac te dodaje da je njenom suprugu jako teško palo medijsko eksponiranje, ponajviše radi toga što je on i u periodu kada je Žalac bila ministrica pod svaku cijenu nastojao zaštititi privatnost njihove djece. Naravno da bi sklapanje nagodbe u slučaju Žalac bilo nepovoljno po HDZ, to je i ona sama dala do znanja Plenkoviću kada se sastajala s njime.

Nagodbe za sada nema, ali..

Nagodbe međutim za sada nema, niti je ona sklopila neki dogovor s Uskokom, štoviše Žalac je odbacila sve optužbe koje joj se stavljaju na teret, ali je navodno što se tiče europskih tužitelja pritisak na bivšu ministricu ogroman, a ona se s time teško nosi jer se to razumljivo počelo odražavati i na njen privatni život, što ne može biti ugodno, posebice nakon svega kroz što je Žalac prošla i u pritvoru koji joj je jako teško pao.

Godinama je Gabrijela Žalac bila strah i trepet u Plenkovićevoj Vladi stasajući u jednu od najutjecajnijih HDZ-ovki, a izgleda da i sada kada više nije politički aktivna mnogi strahuju od toga što Žalac zna. Lista onih koje bi mogla povući za sobom je dugačka i puna utjecajnih članova vladajuće stranke, ljudi koji su joj okrenuli leđa i ostavili je na cjedilu u najtežim trenucima, a prema kojima ona još uvijek iz nekog samo njoj znanog razloga ima obzira. Do kada to je sada samo pitanje vremena. Novih uhićenja koja je spominjala Tamara Laptoš očito bi moglo biti, a neka od njih mogla bi krenuti baš zbog nagodbe bivše ministrice.