NOVA AFERA NA POMOLU! Uskok ih već češlja: Tvrtka žene koja laska Plenkoviću u novom biznisu s Vladom

Autor: Iva Međugorac

Svaki tjedan skandal jedan, čini se kako je to strategija kroz koju je odlučio djelovati premijer Andrej Plenković zajedno sa svojim ministrima. Da skandala u vladajućim redovima ne nedostaje moglo se vidjeti iz nedavne najave liječničkog štrajka koju je premijer Plenković spriječio u posljednjem trenutku, no izgleda da to nije kraj nevolja za ministra zdravstva Vilija Beroša čiji se prijatelj Vinko Kojundžić ponovno našao pod povećalom medija.

Antikorupcijska platforma Beroševom prijatelju

Naime, njegova tvrtka je poslala najpovoljniju ponudu za Vladinu antikorupcijsku platformu Građani prijavite korupciju, a nije zgoreg napomenuti kako je ista tvrtka u središtu pažnje bila kada je dobila posao s Beroševim Ministarstvom za izradu platforme CijepiSe.

”Svjedočimo harangi protiv nas bez dokaza. Oko priče s Ministarstvom zdravstva naš posao oko “CijepiSe” je bio sve po pravilu. Nije bilo problema” rekao je nedavno u razgovoru za N1 vlasnik Cuspisa Vinko Kojundžić tvrdeći da iza harange na njega stoji konkurencija pri čemu je prozvao novinara 24 sata Ivana Pandžića koji se bavi ovom temom, a osvrnuo se i na prijateljstvo s ministrom Berošem.





”Počelo je kad je on došao u Ministarstvo, prije za njega nisam ni čuo, mi smo radili na projektu. Ja sam jedan od predstavnika firmi koji ga je najmanje poznavao. Na kraju, ovo je sada Ministarstvo pravosuđa i uprave, tamo nikoa ne poznam. Što sam ja kriv ako sam dao najmanju ponudu? Da se objesim? Ovo je početak medijske hajke. Nezadovoljna konkurencija radi medijsku hajku da se Ministarstvo preplaši”, istaknuo je Kojundžić koji bi tako za Vladu mogao raditi stranicu koja će se baviti korupcijom.

Korupcija rak rana hrvatskog društva

Inače se korupcija smatra jednom od rak rana hrvatskog društva što se moglo vidjeti iz nedavnog izvješća europskog javnog tužitelja, ali i iz nedavno objavljenih podataka o indeksu korupcije pri čemu se Hrvatska nalazi na 57.mjestu od 180 država, što su podaci koje je objavio Transparency International. Inače se o Kojundžićevom Cuspisu progovaralo i kada je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje raspisao 80 milijuna kuna bez PDV-a vrijedan natječaj kojim se trebalo omogućiti efikasnije upravljanje i nadzor u zdravstvenom sustavu, a i za izradu toga novog središnjeg IT sustava prijavila se Kojundžićeva tvrtka koja je posljednjih godina s Ministarstvom zdravstva sklopila niz višemilijunski poslova.

Zbog toga je Uskok svojedobno pokrenuo izvide o novcu kojega je Beroševo ministarstvo platilo tvrtki Cuspis i to temeljem anonimne prijave, a u samom Ministarstvu zdravstva demantirali su pak medijske napise o netransparentnoj provedbi javne nagodbe te pogodovanja Kojundžiću, ali je unatoč tome Državna revizija otkrila da je koncem 2020.godine njegovoj tvrtki isplaćeno 2,75 milijuna kuna za rad na nadogradnji informatičkih sustava te da su naplatili 6750 radnih sati u svega 12 dana.

Biznis procvao s Berošem

Otkako je Beroš postao pomoćnik, a zatim i ministar ova je tvrtka naplatila više od 20 milijuna kuna od ovog ministarstva za razne računalne usluge. Tvrtka Cuspis izrasla je iz tvrtke London Cuspis čiji su suvlasnici Vinko i njegova supruga Maja Kojundžić, a da su Beroš i Kojundžić bliski moglo se vidjeti i tijekom kampanje za posljednje parlamentarne izbore kada su se zajednički fotografirali. Njih dvojica prema nekim tezama iz medija susretali su se i tijekom ljetovanja na Hvaru, no sve do ovih medijskih napisa Kojundžić se za razliku od supruge Maje nije previše eksponirao.

Ona se pak nerijetko pojavljivala u takozvanim ženskim magazinima revijalnog tipa, a iz njenih istupa lako je zaključiti kako ovaj bračni par živi na visokoj nozi od Zagreba do Londona gdje se Maja jedne prilike susrela s premijerom Plenkovićem, s kojim je navodno u korektnim odnosima i kojeg iznimno poštuje.

“S Premijerom o biznisu, nogometu i povratku u Hrvatsku i naš fra Ljubomir Šimunović duša i srce naše HR zajednice u UK, kako ga najbolje opisa Premijer”, napisala je svojedobno gospođa Kojundžić pozirajući s Plenkovićem.Valja spomenuti i to da je Kojundžić i britanski državljanin koji posjeduje stan u otmjenoj londonskoj četvrti, a osim toga njegova supruga rodom je iz Brčkog iz kojeg se početkom rata preselila u Slavoniju pa zatim i u Zagreb gdje Kojundžići žive životom na visokoj nozi.