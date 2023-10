Nova afera na pomolu: Mladi igrač uvalio Plenkovića u grdi skandal, upleten i USKOK?

Autor: Dnevno.hr

Nedavno smo pisali kako premijeru Plenkoviću njegov mladi lav, glasnogovornik Vlade Marko Milić, postaje sve veći problem upravo radi spornih poruka koje je razmjenjivao s donedavnim šefom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem.

Dobro je poznato da se Milić u prepisci s Jakupčićem, koja je svojedobno punila medijske stupce, raspitivao o zaposlenju svojeg prijatelja iz srednje škole upravo u Hrvatskim šumama, čiji je donedavni šef, HDZ-ovac Jakupčić, Miliću stajao na raspolaganju. Jakupčić je, osim s Milićem, komunicirao i s glavnim tajnikom HDZ-a Krunoslavom Katičićem, ali i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Sva ta komunikacija dio je DORH-ovih spisa u aferi Vjetroelektrane u sklopu koje je Jakupčić s Rimac i drugima uhićen još u proljeće 2020.





Kada je prepiska s Milićem procurila u medije, po HDZ-u se govorilo da Plenković taj problem ne smije ignorirati te da se u toj priči spominje mreža njegovih najbližih suradnika, oko koje se steže obruč, međutim, Plenković, koji je i inače tvrdoglav i svojeglav, na te se sugestije nije previše obazirao pa bi mu to ignoriranje sada uoči izbora moglo stići na naplatu. A prvi je korak, čini se, povučen baš ovih dana.

Kako doznaje tjednik Nacional, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa u prvoj ozbiljnijoj akciji u novom sazivu traži prijepis poruka koje su Milić i Jakupčić razmjenjivali od 2018. do 2019. godine. Potez je to koji povlači predsjednica Aleksandra Jozić-Ileković, koja je zahtjev Uskoku pisala 2. kolovoza, a Županijskom sudu 28. kolovoza.

Nacional navodi kako je kontaktirao i jedne i druge te da Uskok kaže da je na Županijskom sudu, a Sud pak da je “traženi sadržaj na optičkim medijima pa ne može poslati prijepis”. Za mišljenje radi se se ovdje o sabotaži Povjerenstva i onemogućivanju utvrđivanja je li Milić prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, tjednik je pitao i samo Povjerenstvo.

“Povjerenstvo ističe kako u ovome trenutku neće davati izjave o iznesenim navodima budući da predmet protiv obveznika Marka Milića još nije dovršen odnosno da je isti u fazi koja još uvijek nije otvorena za javnost. Napominjemo da će Povjerenstvo, kada predmet bude spreman za donošenje konačne odluke, isti uvrstiti na dnevni red neke od budućih javnih sjednica”, odgovorili su nam.

‘Žele nekoga zaštititi’

Dramu je za N1 komentirao poznati odvjetnik Branko Šerić, koji je bio rječitiji.

“Žele nekoga zaštititi. Zato što su pod utjecajem izvršne vlasti koju kontrolira vladajuća stranka i eto odgovora. Sve što bi izašlo u javnost remeti plan predizborne aktivnosti. Svaka afera ako procuri, ruši ugled stranke koja je već pravomoćno osuđena. To je dolijevanje ulja na vatru i normalno da ne odgovara stranci na vlasti. To je najočigledniji utjecaj politike na pravosuđe”, rekao je odvjetnik.

Šerić smatra da “ne mora nitko nikoga vući za rukav, ali takva klima i kod tužitelja i kod sudaca razvija autocenzuru da se boje donijeti odluku”.









“Zabrana curenja informacija nije ništa drugo nego zabrana prava državljana Hrvatske na pravu informaciju bez obzira što će se zalomiti da bude neobjektivna, preuranjena, ali to direktno sankcionira istraživačko novinarstvo u smislu da ga zabranjuje. To što neće goniti novinara ili nakladnika, to se može objesiti mačku o rep. Činjenica da je netko izvor informacija i kad je to zabranjeno, lako se može doći do izvora”, jasan je Šerić.