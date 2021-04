‘NON PAPER’ O ‘KOMADANJU’ BOSNE I DALJE DIŽE PRAŠINU: ‘Ne znam zašto Vučić i Janša šute, što se događa iza kulisa?’

Autor: Mia Peretić

Bivši slovenski predsjednik Danilo Türk u intervjuu za Federalnu TV komentirao je čuveni ‘non paper’ čiji je navodni autor slovenski premijer Janez Janša, a koji se bavi ‘konačnim dovršetkom raspada Jugoslavije’ i promjenama granica na Balkanu.

Türk ističe da ne znamo što se događa, no da ima informacije koje nisu dobre.

“Posljednjih dana sam vidio dva dokumenta koji su problematični”, rekao je i naveo da je jedan u ožujku napravila grupa država članica EU te koji nejasno formuliran kada se radi o političkim pitanjima vezanim za kandidaturu BiH u EU.

“Pored toga su u cirkulaciji neke čudne stvari, neki ‘non paperi’ koje izgledaju jako čudno i koje bi trebalo vrlo jasno odbaciti”, kazao je Türk.

Kaže i da se ne zna tko je autor non papera koji se posljednjih dana spominje u javnosti te da se radi o neozbiljnom dokumentu.









‘Dokument opasan i po BiH i po Balkan’

“Ovo što se sada pojavljuje je zabrinjavajuće i to treba jasno odbaciti. Geografske karte koje su se pojavile podsjećaju na onu formulaciju kako mali Đokica predstavlja voz”, usporedio je bivši predsjednik Slovenije.

Smatra da je dokument, bez obzira tko stoji iza njega, opasan i po BiH i po Balkan.









“Ne znam kakve su kalkulacije, šta se događa iza kulisa. Bilo bi dobro ako bi svi političari jasno izrazili svoj stav. I Janša i Vučić i drugi. Kad bi se oni opredijelili oko tog čudnog dokumenta jer taj non paper koji je potpisala grupa država, uključujući i Sloveniju, nije idealan ali je on u kontekstu rasprave koja se vodi po pitanju kandidature BiH. Taj papir bi se mogao razraditi, da se objasni i to bi moglo biti od koristi. Međutim, nepotpisani non paper je toliko štetan da bi bilo potrebno da političari kao što su Janša, Vučić i drugi, da sasvim jasno kažu da oni ne stoje iza toga i da su oni protiv toga. O njihovoj šutnji neću spekulirati. Ne znam zašto šute”, rekao je Türk.