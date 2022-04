NOKAUTIRAO MAJKU BOLESNOG DJETETA! Raskrvario joj nos i razbio usnu jer mu je smetalo, zamislite, što presporo vozi auto

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Martina Stojanović, mama hrabrog lavića Šimuna koji je javnosti postao poznat zbog urođenih deformacija nogu i liječenja u SAD-u, napadnuta je dok se vozila kroz Vinkovce.

Događaj je opisala na svom Facebook profilu. Napadnuta je u ponedjeljak u 11.10 sati u blizini Kauflanda u Vinkovcima u smjeru prema Croduxu. Kaže da ju je 100-tinjak metara ispred kružnog toka, zaobišao vozač vidno uznemiren njenom sporom vožnjom, zablokirao joj put te došao do njenog automobila i nokautirao je šakom u lice dok je sjedila vezana u svom automobilu.

Nakon udarca nos joj je krvario, razbijena joj je usna i ispod oka ima hematom. Opisala ga je kao muškarca starog između 40 i 50 godina, crne kose, visine oko 180 centimetara i atletski građenog.

Policija ga traži

“Danas u 11 sati i 10 minuta, u neposrednoj blizini Kauflanda u Vinkovcima u smjeru prema Croduxu, nekih 100-tinjak metara ispred kružnog toka vidno uznemiren mojom sporom vožnjom, gospodin od nekih 45-50 godina, crne kose, visine oko 180cm, atletski građen me zaobišao, blokirao put, došao do mog automobila i nokautirao me šakom u lice dok sam sjedila svezana u svom automobilu (krvarenje nosa, razbijena usna i hematom ispod oka).

Pa samo da zaplješćem tom divnom gospodinu koji je toliko “muško” da je pobjegao u sekundi prijeteći se i obraćajući mi se pogrdnim riječima.

Hvala svima koji su mi pružili pomoć, molim sve koji imaju informaciju vise da mi se jave. Policija je kontaktirana. Znam da se radio o crnom audiju, reg oznake VK2…….. dalje se ne sjećam.

Mali je svijet, ne možeš se zavući u mišju rupu macho!”, napisala je.