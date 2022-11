‘NOGOMET NIJE POLITIKA!’ Orban se oglasio o spornom šalu, reagirala i Ukrajina! Oporba ljuta, upiru prstom u Vladu: ‘Gleda nas kao podređene’

Autor: M.P.

Mađarski premijer Viktor Orban u nedjelju je nosio šal na kojem je karta ‘Velike Mađarske, što je izazvalo burne reakcije u Hrvatskoj javnosti.

Danas se Orban prvi put oglasio o spornom odjevnom dodatku.

“Nogomet nije politika. Nemojmo vidjeti nešto čega nema. Živjeli svi mađarski timovi mađarske reprezentacije, gdje god da žive!” napisao je u objavi na Facebooku u utorak.





Mnogi su očekivali žešću reakciju na Orbanov izbor šala s motivom, no sa strane hrvatskog državnog vrha, ona je gotovo izostala.

Mlaka reakcija hrvatskog državnog vrha

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković rekao je da osuđuje sve teritorijalne pretenzije na Hrvatsku, no da Orbanov šal nije vidio jer nema vremena baviti se šalovima.

Predsjednik Zoran Milanović jučer je izjavio da Zagreb ne bi trebao reagirati te da tome ne pridaje neku važnost jer ‘Orbanove aspiracije prema Hrvatskoj su da u kolovozu krstari obalom’.

Ukrajina će pozvati mađarskog veleposlanika

No, ako nije reagirala Hrvatska, netko drugi jest, a to je Ukrajina koja će pozvati mađarskog veleposlanika kako bi prosvjedovala zato što je Orban otišao na nogometnu utakmicu noseći šal na kojem je prikazan ukrajinski teritorij kao dio Mađarske, priopćilo je danas ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova.

“Promicanje revizionističkih ideja u Mađarskoj ne pridonosi razvoju ukrajinsko-mađarskih odnosa i nije u skladu s načelima europske politike”, istaknuo je glasnogovornik ministarstva Oleg Nikolenko na Facebooku. Nikolenko je rekao da Ukrajina želi ispriku te da se opovrgnu bilo kakve pretenzije prema ukrajinskom teritoriju.









Oporba: Orbanov šal s kartom „Velike Mađarske” ne pridonosi dobrosusjedskim odnosima

Saborska oporba ocijenila je u utorak da šetanje mađarskog premijera sa šalom na kojem je karta “Velike Mađarske” nikako ne pridonosi dobrosusjedskim odnosima, ali i zaključili da on to radi za unutarnjopolitičke svrhe te mu ne treba pridavati previše pažnje.

Mišel Jakšić (SDP) kaže da je već dulje vrijeme iz ponašanja Viktora Orbana jasno da na Hrvatsku gleda kao na zemlju koja treba biti podređena njemu, Mađarskoj, njegovim ekonomskim i energetskim interesima, te da je na nama da odlučimo kako ćemo se prema tome postaviti i do kada ćemo to tolerirati.

„Trebamo zauzeti unisoni stav i prema Orbanu, ali i prema zaštiti hrvatskih energetskih interesa pa se nadam da će tematska sjednica Odbora za pravosuđe biti jedan od koraka kojim ćemo Orbanu pokazati da i mi znamo štititi svoje nacionalne interese”, poručio je Jakšić .









Ocjenjuje i kako naša Vlada ima podosta servilan pristup prema onome što Orban i „njegovi trabanti” rade prema Hrvatskoj pa i po Hrvatskoj. „Isto vrijedi i za predsjednika Zorana Milanovića čija je kritika također izostala, a ja se s Orbanom ne bih družio na taj način”, ustvrdio je Jakšić.

Sandra Benčić (Klub zeleno-lijevog bloka) smatra da Orbanova politika nikad nije bila značajno prijateljska prema Hrvatskoj i da Orban koristi MOL da bi onemogućio Hrvatskoj da samostalno upravlja energetskim sektorom.

„Orban je više puta slao poruke koje pokazuju određene pretenzije na teritorije drugih zemalja, ne samo Hrvatske, on to koristi za unutarnjopolitičke svrhe pa u tom smislu u vanjskoj politici ne treba tako ozbiljno to doživljavati”, kazala je.

Međutim, dodaje Benčić, s takvim porukama ga ne možemo svrstavati u neke bliske suradnike i prijatelje, kao što ga je vrlo često Plenkovićeva vlada svrstavala. Pita se pritom zašto su toliko često HDZ-ovi zastupnici u EU parlamentu podržavali Mađarsku i politiku Viktora Orbana pa i onda kad je čitava EU htjela osuditi i njegov autoritarni režim i kršenja ljudskih prava.

Nikola Grmoja (Most) drži da puno opasnije od šala sa slikom velike Mađarske je činjenica da Mađarska definitivno ima gospodarske pretenzije na Hrvatsku preko INA-e, preko ulaganja u Slavoniju.

„Ozbiljna vlast, ozbiljan predsjednik Vlade i države bi se time pozabavili, a ne bi na to odmahivali rukom”, kazao je. I on smatra da Orban šalje poruku svom biračkom tijelu. „Nostalgija prema tim teritorijima još uvijek postoji, ali nas kao suverenu državu to ne bi uopće trebalo zabrinjavati ako imamo suverenu vlast koja će štiti svoje nacionalne interese. Nažalost, to nemamo”, ustvrdio je Grmoja.

Milanović Litre: Folklorna predstava za narod

Orbanov šal s kartom Velike Mađarske Marko Milanović Litre (Hrvatski suvrenisti) osuđuje ali i dodaje kako je riječ o “folklornoj predstavi za narod” „To što netko ima fantazije oko nekih bivših vremena i sustava, to su su njihovi osobni problemi, ne treba tome pridavati previše pažnje, sve su to folklorne predstave za mađarski narod”, rekao je .

Dalija Orešković (Centar) zaključila je da očito hrvatska vlast ima s mađarskim vlastima nekakve odnose koji ne idu u prilog poštovanja hrvatske države i hrvatskih građana. „Logično je za zaključiti da samo veliki financijski interesi mogu biti u pozadini takvog ponašanja”, izjavila je zastupnica.