NOGALO KOD STANKOVIĆA OTKRIO TKO STOJI IZA PROJEKTA: ‘Imamo punu podršku premijera Plenkovića za izgradnju centra!’

U današnjoj emisiji Nedjeljom u 2, urednika i voditelja Aleksandra Stankovića, gostovao je bivši ravnatelj bolnice Srebrenjak, dr.Boro Nogalo. Na početku emisije, Stanković je svojeg gosta upitao kako komentira činjenicu da je inspekcija utvrdila kako u bolnici nije bilo nadrilječništva, Nogalo je kazao kako je to sve teatar te da je došlo do nečasne smijene nakon 23 godine što je bio na čelu bolnice.

Sva ova priča nije da se ja vratim na čelo bolnice, ali ono što ja danas radim jest želim reći javno i puku kako stvari stoje, te se želim boriti za djecu”, konstatirao je Nogalo.

“Nisam bio osobno dobar s gradonačelnikom, postavljen sam za ravnatelja i prije nego je Bandić postao gradonačelnik. Mi smo bili mala bolnica i pustili su me da radim što želim”, kazao je Nogalo pa nadodao da su on i gradonačelnik išli paralelno svojim putevima, on svojim, a gradonačelnik svojim.

Nogalo smatra da su interesantni postali kada je potpisan ugovor vrijedan 60 milijuna kuna, koji je odlučila financirati Europska unija.

Stanković ga je upitao je li možda došlo do razmirica jer Kujundžić želi napraviti bolnicu u Blatu, na što je Nogalo kazao kako on podržava sve projekte koji imaju veze sa djecom, no da je suludo da se stopira njihov projekt jer se radi o velikom novom prostoru koji bi itekako olakšao cijelu priču.

Nogalo ima podršku Plenkovića

“Možda ministar ne želi da se to radi iz EU fondova. Državu će naš projekt koštati gotovo 0 kuna”, kazao je Nogalo te nadodao da nikada nisu pričali o projektu.

Cijela priča oko njegove smjene je “traljava, šlampava i protuzakonita“, rekao je Nogalo te ponovio sve što se izdogađalo krajem godine.

Nogalo je javno rekao kako je dobru komunikaciju imao i ima s premijerom Plenkovićem te da su se čuli u zadnjih nekoliko tjedana oko projekta. Potvrdio je i da ima podršku premijera Plenkovića za projekt Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak te da je premijer zahtjevao da ga se svaka dva tjedna izvještava o napretku projekta. Dobar je posao u cijeloj priči odradila i bivša ministrica Gabrijela Žalac te ministrica Blaženka Divjak.

Nogalo je ponovo konstatirao kako sve ovo govori ne jer se želi vratiti na čelo bolnice, već jer želi da se nastavi s projektom izgradnje centra.

Tijekom emisije, pušten je i intervju s Anom Stavljenić Rukavina, koja je u četiri minute iznijela teške optužbe na račun Bore Nogala, a u jednom je dijelu konstatirala kako je Nogalo bez dopuštenja liječio odnosno “vršio eksperimente na maloljetnoj djeci”. Nogalo je sve njezine optužbe odbacio te je kazao kako je “profesorica prespavala puno toga“.

Stavljenić-Rukavina, inače bivša ministrica zdravstva iz kvote HSLS-a u Račanovoj Vladi, spomenula je i ogromne dugove za koje je, kako je kazala, kriv Nogalo, na što je Nogalo kazao kako su to laži te da se cijela priča svodi na trivijalnost i podvale. Nogalo je rekao kako je s Bandićem pričao u njegovom uredu, taman pred njegovu smjenu te da je to prvi veliki razgovor nakon 23 godine.

Stanković ga je pitao postoji li mogućnost da je nekome stao na žulj jer netko želi profitirati od ovog projekta, na što je Nogalo kazao da je to moguće, jer su tada počeli snižavati kriterije. Naime, Nogalo je želio da su natječaji za izgradnju centra međunarodni te je želio da se projekt napravi na vrlo visokoj razini, no kako je kazao, nekome je ipak to smetalo.

Ana Stavljenić-Rukavina, naime, ima konzultantsku tvrtku, pa se između redaka dalo iščitati kako se očito netko htio okoristiti ovim projektom, jer kako je Nogalo rekao, neke su tvrtke već izrazile želju da se uključe u projekt.

Nogali neki spočitavaju kako je njegov projekt “megalomanski”, na što on kazuje kako nije, jer su svi stručnjaci kazali da je projekt odličan te je među najboljima u Europi.

“Ministar uvijek govori nacionalna bolnica…mi želimo biti međunarodna, rješenje za čitavu regiju, pa i Europu”, rekao je Nogalo.

Nogalo je kazao kako je ovaj projekt vrlo transparentan, državu košta nula kuna te da se nitko time ne može okoristiti pa je logično da se boje te su skeptični oko projekta, referirajući se na malverzacije koje su se svojevremeno događale u bolnici Vrapče.

“U našem je projektu sve definirano i ta definiranost njima smeta“, zaključuje Nogalo.

Što se tiče zdravstva, Nogalo je rekao da je sustav do kraja razmontiran te da nije nikome stalo da se to sredi – niti političarima, niti liječnicima. Nogalo ne bi zatvarao bolnice, ako ima potrebe, pacijenata i ako dobro rade. No, kazao je kako ima bolnica koje nemaju standard te ne posluju dobro.

“Mi danas živimo u društvu gdje se politički kanalizira novac. Mogu vam nabrojiti deset bolnica koje su dobile novac, a nisu ispunile limite”, kazao je Nogalo.

Što se tiče dopunskog rada liječnika, Nogalo je kazao kako nije sramota dopunski rad, no kako se u tom slučaju moraju utvrditi neka pravila. Po njemu, to bi se trebalo zakonski regulirati, a kao dobre primjere naveo je finski te slovenski zakon. No, svi ravnatelji su postavljeni politički, kao i voditelji odjela, pa tu nastaje problem.

Kazao je kako na Srebrenjaku nitko ne radi dodatno, jer jednostavno ne stignu, iako im on kada je bio ravnatelj to nije zabranio.

Na pitanje, misli li da će se vratiti, Nogalo je kazao da mu je važno da se očuva tim i zajedništvo koje su zajedno imali. Njegov drugi cilj je da projek ide dalje, a pošto je sada premijer stao iza projekta, smatra da će se sve realizirati. Važno je, kako je rekao, da se izbjegne gradski ured za javnu nabavu, jer, “znate kako to ide kod njih”.

“Da li ću se ja vratiti na mjesto ravnatelja, to je nevažna stvar”, rekao je doktor Boro Nogalo.