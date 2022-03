(VIDEO) NOĆNA ZASJEDA: Ukrajinci tvrde da ovako uništavaju ruske konvoje, kao dokaz objavili su i snimku

Posebna postrojba ukrajinskih obrambenih snaga tvrdi da je uspjela uništiti 40 milja dug konvoj ruske vojske koji je krenuo prema Kijevu. Na snimci objavljenoj na Twitteru vidi se nekoliko kamiona koji voze cestom, a potom dolazi do više istovremenih eksplozija.

Ukrajinci kažu da borci koriste dronove s termalnim kamerama ili one sposobne za bacanje malih bombi, kao i snajperske puške, navodi The Guardian. Često izvode noćne zasjede, a u jedinici Aerorozvidka se nalazi 30 vojnika. Za koordinaciju napada koriste satelite Starlink koje im je na korištenje dao Elon Musk.

Američki dužnosnici ranije su potvrdili da je otpor Ukrajinaca usporio rusko napredovanje, a snimke borbe iz zraka objavljene prije nekoliko tjedana istaknule su važnost dronova u borbi.

A Russian convoy ambushed with remote detonated "daisy chained" IEDs by Ukrainian special forces.🇺🇦

It's likely they used the drone recording this footage to monitor the convoy's progress from a safe distance. pic.twitter.com/kSOMhpV8Za

— Jimmy (@JimmySecUK) March 28, 2022