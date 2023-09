Noćna mora na Jadranu, Nijemci pobjegli glavom bez obzira: ‘Hotel je okružen smećem i smradom’

Autor: Dnevno.hr

Njemački par Melanie Zeeb i Michael Bürger iz Berlina željeli su provesti godišnji odmor na Jadranskom moru, no malo su se zaletjeli. Naime, uplatili su 12 dana u Albaniji, gdje su se željeli opustiti i uživati u svom godišnjem odmoru. No, umjesto mirnog godišnjeg odmora proživjeli su pravi horor.

Što im se dogodilo ispričali su novinarima njemačkog RTL-a.

‘Hotel je okružen smećem i smradom. I u hotelu je bilo smeća’

Kazali su kako su rezervirali paket-aranžman za oko 1.300 eura u što je bio uključen hotel s četiri zvjezdice i let. “Kad smo sletjeli u Albaniju, uzeli smo taksi, a taksist nas je upozorio i rekao: ‘Nadam se da vaš hotel nije u ovom kraju’”, rekla je Melanie Zeeb.





Ubrzo su shvatili na što je taksist mislio. “Hotel je okružen smećem i smradom. I u hotelu je bilo smeća. Umjesto opuštanja na privatnoj plaži reklamiranoj u opisu hotela, morali smo se probijati kroz smeće. U oglasu su obećali i teretanu, unutarnji i vanjski bazen, ali toga nema. Bar na krovu hotela podsjeća na bojno polje”, rekla je Melanie.

Ona i njezin partner Michael su užasno stanje hotela fotografirali mobitelom i snimili kamerama.

No, umjesto da turistima nadoknadi sve te neugodnosti, hotel čak traži i dodatnu naplatu: 25 eura po danu i osobi, dakle još 550 eura ukupno, navodno za usluge poput struje, vode i korištenja soba. “Ako im ne platiš, izbacit će te iz hotela”, rekla je Melanie Zeeb.

Problemi su se samo nizali

Nakon što su se obratili novinarima, RTL je kontaktirao tvrtku Opodo kod koje je putovanje rezervirano.









“Nakon što smo kontaktirali dotičnog pružatelja usluge i VH Eurostar Durres Hotel & Private Beach, hotel je potvrdio da je dodatna naknada od 25 eura po osobi po noći uključena u konačnu cijenu smještaja. Potvrdili su nam i da 25 eura uključuje i boravišnu pristojbu i naknade za hotelske usluge. Nakon razmatranja slučaja, turistima će biti vraćeni ovi troškovi”, priopćili su iz tvrtke Opodo.

Melanie Zeeb i Michael Bürger su samo željeli otići kući iz hotela strave.

Ali, povratni let postaje njihov sljedeći problem. Zbog prebukiranosti nisu mogli uzeti let iz Tirane za Berlin. Zrakoplovna tvrtka osigurava smještaj i hranu, ali ne i novi let izravno za Berlin. Umjesto toga, paru je dana mogućnost da leti iz Tirane u Köln. Kako će iz Kölna do Berlina, čini se da zrakoplovnu tvrtku nije bilo briga.









Novinari RTL-a su ponovno zvali tvrtku Opodo. I par je imao sreće. Tvrtka je o vlastitom trošku rezervirala let preko Frankfurta za Berlin za sljedeći dan. “Opodo nam je također obećao da će nam nadoknaditi cijelu cijenu putovanja”, rekla je Melanie.