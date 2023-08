Noćna mora HDZ-ovaca: Dvojica otpisanih spašavaju Plenkovića

Autor: 7dnevno/Mirko Jozić

Situacija za premijera Andreja Plenkovića zbog afere HEP možda nije obećavajuća, no u vladajućim redovima se, bez obzira na stagniranje rejtinga, već neko vrijeme pripremaju za parlamentarne izbore, za što se detaljno razrađuju sve strategije pa su shodno tome počeli analizirati kandidate za pojedine izborne jedinice. Poznato je da bi se idući parlamentarni izbori trebali održati u novoustrojenim jedinicama, no te promjene HDZ je uglavnom prilagodio sebi odnosno zadržavanju vlastite vodeće pozicije, za što će Plenkoviću, bez obzira na Šeksove manevre, ipak biti potrebna snažna kadrovska politika i jaka momčad koju će rasporediti po jedinicama diljem zemlje. U HDZ-u se analize već provode, a prema njima, premijeru i stranci situacija će podosta nezgodna biti u Dalmaciji, gdje će Plenkovićeva stranka ući u utrku s Ivicom Puljkom i njegovim Centrom, ali i s Mostom koji na području Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije računa na najviše mandata. Na mandate u Dalmaciji mora računati i HDZ jer u suprotnom se nemaju čemu nadati.

Nije tajna da je baš Dalmacija posljednja dva desetljeća bila HDZ-ova utvrda, no taj trend počeo se mijenjati još na prošlim lokalnim izborima, kada je gradom pod Marjanom zavladao Puljak, a oni su na razini županije jedva skupili većinu, što je u nepovoljan položaj dovelo i aktualnog župana Blaženka Bobana i šefa te stranačke županijske organizacije Antu Sanadera. I ponovljeni izbori u Splitu na kojima je poentirao Puljak, ali i izbori za Gradsko vijeće u Trogiru, za Plenkovića su bili signali s terena koji su upozoravali na kritično stanje u Dalmaciji, za koju on još nije pronašao adute koji bi stranačke boje trebali braniti na idućim izborima.

Najsnažniji adut

Na posljednjim parlamentarnim izborima nositelj liste u desetoj jedinici bio je ministar zdravstva Vili Beroš, no on je danas sjena političara s prošlih izbora pa Plenković od njega u Dalmaciji nema što očekivati. Za taj kraj potreban mu je netko tko može mobilizirati biračko tijelo baš kao što je to svojedobno činio njegov aktualni savjetnik i bivši ministar obrane Damir Krstičević. Teško da je i Sanader, kojim dobar dio splitsko-dalmatinskih HDZ-ovaca nije zadovoljan, netko tko može privući i pokrenuti veći broj birača svoje stranke u tom kraju. Štoviše, sa Sanaderom bi se, strahuju u Plenkovićevu timu, mogao postići kontraučinak i svojevrsni bojkot izbora od HDZ-ovaca koji je Plenkoviću već i najavljivan.

Ništa previše na nadolazećim parlamentarnim izborima Plenkoviću ne može donijeti ni Tomislav Šuta, predsjednik splitskog HDZ-a koji je na toj poziciji zamijenio Vicu Mihanovića, ali se zato Plenković nada da bi u toj jedinici njegov najsnažniji adut mogao biti aktualni ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je zasad opravdao njegovo povjerenje u pogledu obnove Banovine. Zbog toga se može očekivati da Bačić ulijeva povjerenje i građanima pa bi tako mogao donekle pomoći svojoj stranci na izborima, premda je na zadnjim lokalnim izborima HDZ izgubio i u Bačićevu rodnom Blatu na Korčuli, zbog čega se počelo govoriti i o njegovu umirovljenju.

S obzirom na kadrovsku krizu kroz koju Plenkovićeva stranka prolazi, Bačićeva mirovina morat će pričekati, a osim njega, potencijal pokazuje i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji će se morati naći na vrhu liste u toj izbornoj jedinici, što Plenkoviću baš i nije po volji jer s Frankovićem nije u najboljim odnosima još otkako je on kritizirao kampanju Davora Filipovića na posljednjim lokalnim izborima i otkako ga se počelo proglašavati svojevrsnim predvodnikom stranačke desne struje. Baš će desna struja Plenkoviću za nadolazeće izbore biti veoma važna pa će premijer morati zanemariti osobne animozitete prema pojedincima iz svoje stranke, a sve to za više interese, odnosno za osvajanje relativne pobjede na izborima, ali i za osvajanje trećeg uzastopnog mandata, što je njemu posebno značajno.









Podjele i raskoli

Naravno da će Plenković u Dalmaciji izvući sve svoje najjače adute pa se može očekivati da će se ondje na listi naći i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, s kojim je Plenković navodno ponovno izgladio odnose koji su bili poljuljani nakon splitskih izbora na kojima je Plenković kao kandidata prihvatio Sanaderova pulena Mihanovića.

Osim u toj jedinici, pitanje je na koga će se Plenković osloniti u Šibensko-kninskoj županiji koju su HDZ-ovci izgubili na posljednjim lokalnim izborima kada je Gordana Pauka zamijenio nestranački Marko Jelić, koji je u međuvremenu osnovao vlastitu stranku.

Iako nema ništa protiv koalicije s Jelićevom opcijom, Plenković bi želio stranku učvrstiti u toj jedinici u kojoj će se morati osloniti na ministra pravosuđa Ivana Malenicu, koji je rodom iz Šibenika. Upitno je koliko ministar može povući u svojem rodnom kraju, ali je Plenkovićeva sreća što se još u toj jedinici može osloniti na Božidara Kalmetu, koji će nedvojbeno odraditi dobar posao za stranku na terenu kao i uvijek dosad, iako se i u zadarskom kraju progovara o trzavicama između Kalmete i župana Božidara Longina navodno zbog toga što je ovaj previše blizak s predsjednikom Milanovićem.

Koliko je Dalmacija Plenkoviću kritična zbog Mosta i Centra te nekolicine jakih pojedinaca, toliko ne treba zanemariti ni Domovinski pokret i njegovo jačanje u slavonskim izbornim jedinicama i županijama. Kada je o županijama riječ, tu je Plenkoviću najveći problem ona Vukovarsko-srijemska, gdje doista nakon privođenja župana Dekanića nema na koga računati. Taj je kraj posebno kadrovski devastiran, a podjele i raskoli koji županiju prate još od lokalnih izbora nisu sanirani niti se svojom organizacijom ministar Mario Banožić uspijeva baviti. Ništa bolje nije ni u vukovarskom HDZ-u, na njegovu čelu je neiskusni Mažar, a on je tu organizaciju preuzeo nakon odlaska Ivana Penave, koji će boje svojeg Pokreta najvjerojatnije braniti baš u toj nekadašnjoj petoj jedinici, u kojoj Plenkovićeva pozicija nije nimalo lagodna.

Žarište afera

Na prošlim izborima u petoj jedinici HDZ je predvodio bivši ministar financija Zdravko Marić kojega danas više nema u politici, u toj jedinici na listi se nalazio i Josip Aladrović, ali i Stevo Culej. Sve su to ljudi koji danas nemaju ili zbog istraga ne mogu imati doticaja s politikom pa će se Plenković ondje morati osloniti na Banožića, ali i na utjecajnog brodskog HDZ-ovca Peru Ćosića te na župana Danijela Marušića i županicu Jozić, koja slovi kao jedna od najutjecajnijih HDZ-ovki.

Ona je Požeško-slavonsku županiju preuzela nakon što je posrnuo Alojz Tomasović, koji je osuđen za obiteljsko nasilje, no upravo je županija kojom upravlja žarište nekih od najvećih HDZ-ovih afera, što potvrđuje i nedavno privođenje bivšega požeškog gradonačelnika Puljašića. Prema tvrdnjama upućenih, HDZ je kadrovski umrtvljen u požeškoj dolini, koja se i inače smatra politički umrtvljenom, a Pokret, osim potencijala njihova predsjednika Penave, ondje vjerojatno može računati i na utjecajnog slavonsko-brodskog gradonačelnika Dusparu, u čijem se gradu nedavno održao skup Ustani i ostani u organizaciji stranke na čijem je čelu Ivan Penava.

Na čelu osječke županije nalazi se pak Ivan Anušić, a iako se nagađa da Plenković ondje ne bi trebao imati problema jer je Anušić jedan od utjecajnijih slavonskih političara, ako ne i najutjecajniji, smatra se da bi poteškoće u tom kraju mogle proizići baš iz animoziteta između župana i premijera Plenkovića, koji nije oduševljen etiketom koju Anušić nosi, a prema kojoj ga se proglasilo predvodnikom HDZ-ove desne struje. Osim Anušića koji će zasigurno biti nositelj liste u Slavoniji, Plenković će ondje oslonac morati potražiti i u uvijek vjernoj virovitičkoj županiji pa se očekuje da će se na vrhu HDZ-ove liste u tom kraju ponovno ukazati ime stranačkog kapitalca i prvog čovjeka Hvidre Josipa Đakića, ali i župana Igora Androvića, u čijim se redovima očekuje ministarska fotelja u idućoj vladi.

Desni birači

U Slavoniji Plenković očekivano računa i na osječkoga gradonačelnika Ivana Radića, koji spada u skupinu HDZ-ovih mladih lavova. Kada je o mladim lavovima riječ, u tom kontekstu u HDZ-u spominju i sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka koji uživa veliko Plenkovićevo povjerenje. Pripreme su u HDZ-u, dakle, naveliko počele, a o izborima se govorilo i na nedavnom tradicionalnom sastanku stranačkih šefova na kojem se pojavila i Nataša Tramišak, za koju će Anušić po svemu sudeći i u idućem sazivu osigurati ulazno mjesto za sabornicu, kojem se nada i Davor Ivo Stier.

Kako Plenkoviću onih koji će privlačiti desne birače nedostaje, tako Stier može očekivati da će se također ponovno domoći saborskih klupa, u kojima dosad nije pokazao ništa značajno. I nema veze, nije jedini, Plenkoviću sada trebaju jaki kadrovi, zvučna imena i ljudi koji će privući birače u sredinama iz kojih dolaze, a on je pak do te mjere za to zagrizao da se i sam operativno uključio u kampanju, zbog čega bi i ovo ljeto mogao provesti radno, i na terenu, pod uvjetom da se afera HEP uspije gurnuti u zaborav.